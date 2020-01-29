Пол Баррелл, який був дворецьким принцеси Діани, оцінив останні новини про Меган Маркл і принца Гаррі

За словами королівського експерта, після весілля принца Гаррі і Меган Маркл у останньої склалися холодні стосунки з дружиною принца Вільяма, Кейт Міддлтон.

Сначата герцогиня Кембриджська була здивована новині про складення з себе повноважень герцогами Сасекськими, однак пізніше вона відчула ревнощі і заздрість. Це пояснюється тим, що Меган «вирвалася на свободу», пише Сosmo. За словами Баррелла, життя британки Кейт більш обмежена, ніж у американки Меган.

Крім того, друг покійної принцеси висловився про позбавлення герцогів Сасекських титулів HRH (Їх Королівські високості). На його думку, Гаррі та Меган не потребують них і не будуть за ним сумувати.

Маркл не розуміла, у що вплутується, виходячи заміж за принца. Дівчина "підписалася на любов, а не на потрапляння у в'язницю".

Пол говорить, що дуже добре знає королеву Єлизавету II і оцінив її великодушність до онука і його дружині.

Як зазначив Баррелл, Гаррі з дитинства був єдиним, хто міг пожартувати над своєю бабусею. Наприклад, міг покласти пластикових мух в цукорницю, при цьому Вільям був іншим і спокійно пив чай з бабусею.

До речі, Пол впевнений, що дружина Гаррі сподобалася б Діані.

Нагадаємо, Меган Маркл і принц Гаррі зіткнулися з серйозними проблемами в Канаді. Остання країна стала для них не кращим місцем, а сам переїзд - не дуже благополучним.

"Палац дуже турбується [про Гаррі і Меган], тому що за межами сім'ї вони уразливі. Вони будують плани на випадок непередбачених обставин, якщо Сасекські раптом одумаються і скажуть: "Чи можемо ми повернутися під ваше крило?", - заявило джерело, наближене до королівської сім'ї.

Раніше ми писали, що Меган Маркл вирішила найняти собі нову помічницю, якою стала 33-річна британка Бет Херлихи. Колишня актриса і модель, вона грала в одному з епізодів серіалу «Холліокс пізньої ночі».

Дівчина з'являється в сцені у нижній білизні і виконує стриптиз, намагаючись спокусити головного героя.

Нагадаємо, що батько Меган Маркл вивалив напоказ все брудну білизну дочки і принца Гаррі: "Шкодую, що не помер".

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