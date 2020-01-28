36-річна турецько-німецька актриса Мер'єм Узерлі, яка здобула популярність завдяки серіалу "Величне століття", постала у несподіваному образі

Як передає Politeka.net, актриса поділилася свіжим кадром у своєму мікроблозі в Instagram. Фантастична гра тіней, зухвалий і одночасно владний погляд Мер'єм і її неймовірно спокусливі пухкі губи зведуть з розуму, кого хочеш. Так, вона з'явилася на фото в напівпрозорому вбранні темно-зеленого кольору з вишивкою у вигляді листочків і квітів. Мер'єм прикрила частину обличчя рукою, падаюча тінь від якої надала таємничості її образу.

Численні шанувальники артистки прийшли в невимовний захват. Люди хвалять свого кумира: і за акторську гру, і за незвичайну красу.

"Яка ви красива 😍неймовірно"

"Hurrem Sultan Я дивлюся ваші серіали вже в третій раз, не можу зупинитися. Найкраща гра акторів. Кращий фільм коли-небудь 👏🏻"

"Мер'єм, ти найкраща актриса і найкрасивіша дівчина😻"

"Ці губи 👄 🔥🔥🔥"

"Океанські очі! 😍💙✨"

До цього ми розповідали, як Мер'єм Узерлі підкорила публіку своїм вбранням на фестивалі кіно в Домініканській республіці. Дівчина отримала нагороду як "Краща міжнародна акторка" і щаслива позувала для папараці. Також вона поділилася знімками у себе в Instagram. На Мер'єм, яка нещодавно добряче схудла, світло-рожеве блискуче плаття виглядало ідеально.

Примітно, що кожного разу, виходячи на червону доріжку цього кінофестивалю, Узерлі змінювала один розкішний наряд на інший. Зокрема, вона підкорила публіку ще одним незабутнім образом. Вона з'явилася знову в рожевих тонах, але на цей раз плаття було кілька суворіше, ніж попереднє. Верх наряду з напівпрозорої тканини з вишивкою (особливо уважні фанати зможуть розгледіти спокусливі вигини її грудей), а низ - довга спідниця рожевого кольору.

Раніше Politeka писала про те, що зірка "Чудового століття" налякала новими фото після пластики: "з цим пора зав'язувати"

Також Politeka писала про те, що актриса Мер'єм Узерлі засвітила груди в ефектній фотосесії