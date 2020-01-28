У мережі з'явилося чергове пророцтво про майбутні події у світі

Энжен Фінк був латиським і радянським віщуном. Його передбачення доль відомих людей принесли йому нетлінну славу і непоганий дохід. Завдяки цьому він почав свій бізнес, відкривши фотоательє.

Туди до нього приходили відомі політики та зірки. Серед його гостей були помічені посол Франції Тюрье, посли Німеччини Стюве і фон Кінці, військовий аташе Великобританії Тальгреф та інші.

За своє життя Эйжен Фінк зумів передбачити смерть президента Яніса Чаксте, прихід до влади італійського журналіста Беніто Муссоліні і латвійського агронома Карліса Улманіса.

Крім того, він бачив дату власної смерті, розвал СРСР і смерть від голоду Емілії Беньямін (була однією з найбагатших жінок Латвії прим.ред.).

Часто він робив передбачення про майбутнє Росії. Фінк передбачав, що в майбутньому РФ розвалиться як картковий будиночок, «останні кордони» країни пройдуть навколо Москви, Ленінграда (Санкт-Петербурга прим.ред.) та Білорусі.

Він пояснював, що причина цих подій у тому, що російський народ був убивцею і злодієм, а зло завжди повертається до тих, хто його зробив.

Також він передбачав моторошні події в Москві. Він вважав, що в столиці РФ станеться потужний вибух, який забере життя мільйонів росіян.

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