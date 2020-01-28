Леся Нікітюк продовжує дивувати шанувальників яскравими, а іноді і дуже сміливими фото і відео, які публікує на своїй сторінці в Instagram, а також інтригувати цікавими зауваженнями

Знаменита українська телеведуча, яка активно веде профіль у соціальній мережі Instagram показала серію фото, зроблених під час розваг на відпочинку, пише Politeka.

цього разу Леся порадувала новими знімками в Instagram. Нещодавно знаменитість похвалилася довгоочікуваним відпочинком в Абу-Дабі, куди вирушила фактично відразу після сніжної Буковеля.

Так, артистка показала, як радо їх з подругою зустріла мережа популярних готелів, пригостивши екзотичними фруктами, місцевими смаколиками. Після Никитюк представила шикарний образ дня, засвітивши нове плаття сірого кольору з пікантним декольте.

При цьому Леся показала традиційно місцеві ласощі, від яких просто "сходить з розуму" і не може втриматися.

До цього разом з подругою артистка також з удоволсьвием продемонструвала смаколики під час прогулянки. При цьому дівчата виглядали дуже задоволеними і щасливими. Зазначимо, телеведуча не упускає можливості і постійно публікує знімки і відео з відпочинку, а користувачі мережі постійно радіють новим знімками, засинаючи телеведучу безліччю компліментів.

До речі, до цього зіркова телеведуча показала, як вирушила в українські Карпати, і підкорювала гірськолижний курорт Буковель. На нових фото, які показала Леся, вона з'явилася в природному вигляді і похвалившись смачною трапезою.

Причому не однієї, а цілої серією. Леся вирішила розповісти про їжу, яка їй так сподобалася на відпочинку.

Зазначимо, під час подорожей Никитюк часто демонструє всякі смакоту і з задоволенням їх дегустує, розповідаючи про свої враження.

Нагадаємо, Никитюк без штанів потрясла своїм головним достоїнством на камеру.

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