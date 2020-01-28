Ділимося лайфхаками, які допоможуть створити святковий настрій і заощадити час.

Попри те, що новорічні свята закінчилися, саме поняття свята не повинно йти з нашого повсякденного життя. Якщо ви любите свята, вам буде корисна підбірка лайфхаків з підготовки до заходу, яка з'явилася в мережі YouTube на каналі «Хитромудро», повідомляє Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Спонтанні вечірки – не рідкість у сучасному світі. Якщо вам телефонують друзі і повідомляють, що їдуть до вас на свято, а вам нічим їх почастувати, можна замовити на дім кулінарний майстер-клас. Ви зможете разом з друзями приготувати смачні страви і з'їсти їх.

Якщо друзі приїдуть до вас на вечір, можете здивувати їх ароматним цитрусовим чаєм. Особливо актуальним таке частування буде в зимовий час. Для цього наріжте грейпфрут, мандарин, апельсин і лимон. Змішайте чорний і зелений чай і залийте його окропом. У свіжозаварений чай додайте цитрусові, попередньо видавивши з них сік. Дайте чаю настоятися кілька хвилин і можете пригощати гостей.

Якщо ви затіяли дитячу вечірку, використовуйте незвичайні розваги. Можна розмалювати маркером одноразовий посуд, а також влаштувати конкурс серед дітей на кращий виріб із вторсировини.

Щоб швидко замаринувати м'ясо для святкової вечері, використовуйте соєвий соус і соус теріякі. Візьміть шприц, наберіть в нього соєвий соус і зробіть уколи м'ясу (качці або курці). Чим більше соусу ви використовуєте, тим краще. М'ясо при такому способі маринаду набуває незабутнього смаку. Щоб поліпшити його, намажте м'ясо соусом теріякі і запікайте.

Якщо вам потрібно в терміновому порядку освіжити улюблений светр до святкового виходу, промийте його в шампуні і повісьте сушитися. Завдяки шампуню ворсинки вовни стануть м'якими і пухнастими.

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