У мережі з'явилася добірка самих незвичайних новин з усього світу.

Добірка з'явилася в мережі YouTube на каналі «BIG BANG NEWS», повідомляє Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Дівчина з Арканзасу Честит Петерсон отримала листа від свого батька, який помер чотири роки тому. Після смерті батька дівчина вирішила писати батькові СМС, в яких розповідала про свої проблеми. Дівчина продовжувала робити те, що робила за життя батька. Швидше за все, вона робила це для того, щоб їй легше було пережити втрату близької людини. Черговий лист вона відправила на четверту річницю смерті батька. Яке було здивування дівчини, коли їй прийшло повідомлення у відповідь. У тексті було сказано, що весь це час її повідомлення читав чоловік на ім'я Бред. Він зазначив, що близько чотирьох років тому втратив у ДТП дочку. Повідомлення від Честит стали для нього справжнім порятунком, щоб остаточно не зневіритися. Бред роками хотів написати дівчині відповідь, але боявся розбити їй серце. Пізніше Честит написала у себе в соцмережах, що ця ситуацыя – знак, що з батьком все добре.

Біткоїн – це вигідно і прибутково, але іноді він може довести людину до в'язниці. Так, жителя Китаю заарештували за незаконне використання електромереж місцевої мережі залізниць для майнінгу біткоїна. За чутками, чоловік витратив електрики на 15 тис. доларів. Майнера оштрафували на 14 тис. доларів і засудили майже до чотирьох років позбавлення волі. Цікаво, що за час користування мережами йому вдалося добути близько 3,2 біткоїна. Це близько 20 тис. доларів за поточним курсом. Майнінгове обладнання у затриманого вилучили. Імовірно, він почав добувати цифрові монети незаконним способом у кінці минулого року, коли курс біткоїна виріс. Зазначимо, що видобуток біткоїнів з використанням чужої електроенергії-досить поширена практика. Так майнери не витрачають власні гроші і виходять в плюс.

Взимку минулого року мешканка США Фінікс Хайнс була на межі життя і смерті. У жінки зупинилося серце. Чоловік намагався привести жінку до тями, але безрезультатно. Вся надія була на лікарів швидкої допомоги, але і вони не змогли допомогти. Вже в лікарні жінку змогли повернути до життя через 27 хвилин. Як тільки відкрилися очі жінки, вона попросила ручку і листок, щоб написати повідомлення. Розмовляти Хайнс не могла, оскільки була підключена до апарату штучного дихання. Вона написала: «Це все правда». Через деякий час жінка розповіла, що бачила чорні брами і теплі промені світла Ісуса. Відзначимо, що багато людей, які побували в стані коми, бачать подібне. Медики і вчені скептично ставляться до подібного, тому що немає ніяких підтверджень словами пацієнтів. Описане може бути звичайними галюцинаціями, пов'язаними з дефіцитом кисню. Подібні картини можуть бачити люди, що потрапили у небезпечну ситуацію.

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