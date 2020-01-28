Зірка розповіла, на що так і не наважилася

42-річна російська телеведуча Анфіса Чехова похвалилася перетворенням і показала себе в неймовірно "мімімішній" блузі

Як передає Politeka.net, Чехова поділилася свіжими кадрами в своєму мікроблозі в Instagram. Вона постала в блузі світлого відтінку з милим принтом - маленькими собчаками породи "бульдог" і синіх брюках с витонченим чорним поясом. Анфіса похвалилася шикарним волоссям. Виявилося, артистка позувала в салоні краси, де їй тільки що закінчили стрижку.

"На чубок я все-таки не зважилася. Ми з Ксюшею @ksenia_izumrud освітлили пасма і, за допомогою стрижки, надали волоссю додатковий об'єм. Налисо поки теж не зважилася, як деякі мені радили. Зима, все-таки, а довге волосся, майже як шапка вушанка😬", - написала Анфіса.

Шанувальники засипали телеведучу компліментами. Деякі порадили Чеховій залишити зачіску як є, а інші порадили все ж підстригти чубок - мовляв, зміни тільки на користь.

"Шалено красивий образ 🔥"

"Дуже гарне волосся👍і блузка прикольна😀"

"круто! хоч і не чихуахуа, але я все одно хочу цю красуню!"

"Ага злякалася, що русалкою станеш без чубчика! А так розкішна красуня!"

"Коли добре без чубчика...навіщо він потрібен?"

"А даремно, образ дуже освіжився б в кращу сторону просто кути чубчика зробити значно довше👌🙂 але і так красатуля😊"

"Не потрібно чубчиком приховувати гарний лоб;)"

Раніше ми повідомляли, Чехова розбурхала мережу знімками із зоряного дівич-вечора. Так, красуня разом з подружками колегою Лєрою Кудрявцевою, співачкою Катею Гордон і актрисою Евеліною Бледанс знатно розважилися на дивані.

"Наклюкались дівчата ! Мабуть всі кісточки хлопцям перемили ! 😉"; "А чому без хлопчиків , Анфіса ? 😉"; "Дівчата ! Ви там тільки не шалійте ! 😉", - писали в коментарях.

Також ми розповідали, як Анфіса підкорила фанатів кадром, зробленому на березі моря. Зірка стоїть ніби над урвищем, спиною до об'єктиву. Вітер тріпає її волосся і довгу сукню. Чехова при цьому задерла голову і прикрила очі - вийшло неймовірно чуттєве фото.

Нагадаємо, що Анфіса Чехова шокувала домашнім фото в халатику і босоніж.

Також Politeka писала про те, що Анфіса Чехова опинилася над прірвою в космічному вбранні.