Відома виконавиця MARUV продемонструвала яскравий образ

Артистка позувала в червоній лаковому плащі. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram епатажної співачки.

MARUV показала публіці в мережі стилістичний студійний знімок, де вона позує в червоному, ймовірно, з шкір-лаку плащі. Волосся артистці уклали назад, вона впевнено дивиться прямо перед собою, але не в об'єктив камери. Але головним у публікації виявився не зовнішній вигляд артистки…

MARUV розповіла, що нещодавній випадок з пограбуванням і пропажею особистих речей – знайшов справедливе вирішення:

«Ура! Знайшли чоловіка, який мене пограбував і знайшли частину моїх речей🙌. Я навіть не вірила, що це станеться, але завдяки нашим правоохоронним органам цей чоловік був знайдений. …», - підписала артистка свій опублікований знімок.

Фолловери пораділи за свою улюбленицю і побажали їй всього найкращого:

«Шалено радий ❤ ❤Ми любимо тебе»

«Круто ж!»

«Здорово»

«Вітаю! 🙌Аня, тепер з Вас корпорат на день Поліції😁»

Нагадаємо, раніше співачка повідомила, що її обікрали у Києві і записала термінове звернення після того, як її обікрали у центрі Києва.

«Всім привіт! Щойно у мене з машини вкрали сумку з документами, з усіма новорічними подарунками. Зі всім, так сказати, барахлом. Якщо ви були в цей час у районі Богдана Хмельницького в Києві, поруч з Макдональдсом», - зазначила вона.

Співачка також уточнила, як саме виглядала викрадена річ.

«Якщо ви були в цьому районі, і бачили, як хтось біжить з чорною сумкою «під крокодила» - напишіть мені в директ, або краще – моєму директору. Може ви бачили, куди люди побігли. Там були всі мої документи», - уточнила вона.

Нагадаємо, що MARUV в латексі приголомшила досить сміливими фото.

Ще ми писали, що MARUV заспівала на дні народження знаменитого продюсера Росії.

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