Анна Сєдокова порадувала фанів фото з ліфта

Співачка позувала у досить стриманому вбранні, але у відвертій позі. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram російської співачки.

Ганна Сєдокова цього разу постала перед публікою в толстовці, штанях і черевиках, артистка поводила себе на камеру в звичній для неї манері: розвела ноги, одну з них трохи піднявши:

«Привіт. У мене для вас три гарячі новини 🔥🔥🔥 , якщо ви вже в нашій сім'ї або хочете бути з нами 🌴 Перше: кілька хвилин тому з'явився новий бежевий костюм…», - і так далі – артистка похизувалася успішним бізнесом в мережі.

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Шанувальники від таких кадрів знаменитості дуже активізувалися - пишуть, що Анна не перестає їх дивувати і що співачка чудово виглядає. Крім того, деякі з фолловерів відхначили, що Ганні личить будь-який наряд, і вона чудово виглядає не тільки в білизні або нажто відвертому одязі:

"Просто супер"

"Красуня"

"Хочемо, дуже хочемо до вас"

Раніше виконавиця разом зі своїм відносно новим, якщо можна так висловитися, коханим - пара стала афішувати свої стосунки лише кілька місяців тому, привітала користувачів з Новим роком. 

Ганна Сєдокова цього разу постала перед публікою в екстремальному міні, толстовці, ботфортах і стильній оправі, і поводила себе на камеру в звичній для неї манері: артистка всіляко кокетувала, тим часом її бойфренд - бактеболист Яніс Тімма - ніжно приобіймав екс-ВІА Гру за талію і "стискував" за животик.

Шанувальники від таких кадрів знаменитості просто в захваті - зірка мережі Сєдокова частенько балує шанувальників подібними порціями "особистих" відео:

"Красива пара"

"Молодці"

"...Рано ще про любов шалену говорити..."

Примітно, що пост прокоментувала і відома українська телеведуча Леся Нікітюк, залишивши під записом три серця-емоджі - мабуть вже дуже їй нове відео з хлопцем Сєдокової припало до душі.

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Мы поздравляем вас с уже точно наступившим Новым Годом ! Желаю вам поддержки и понимания . Чтоб вторая половина не ругалась , что вы постоянно в телефоне 😂 А половине терпения и прощения . Я знаю, что настоящие здоровые отношения это когда в паре два человека развиваются и помогают расти друг другу . Когда умеют промолчать и поддержать . Когда ты ставишь его выше себя и понимаешь, что ты уже очень высоко , так как он держит тебя на руках ! Верьте в любовь, не слушайте дураков не умеющих чувствовать и любите ❤️ С Новым Годом ❤️

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Нагадаємо, Сєдокова заінтригувала новим відео.

Як повідомляла Politeka, Сєдокова показала свої форми в пікантній позі.

Також Politeka писала, що Сєдокова вразила шанувальників «найкращим» образом