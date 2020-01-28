Екстремальні атракціони кого завгодно змусять забути про всі турботи, йдеться в авторському відео YouTube-каналу «Топер»

Який же з атракціонів світу найстрашніший? Відповідь – знайдете нижче (Щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки)

«Хіба можна думати про щось важливе, коли раз у раз доводиться триматися міцніше? Сідайте зручніше. Зараз ми розповімо вам про п'ятірку найбільш небезпечних розваг».

На п'ятому місці гірка «Formula Rossa», що розташована в Абу-Дабі. Швидкісний атракціон має форму гоночного треку і присвячений всесвітньо відомому бренду Ferrari.

На 4-му - гойдалки Giant Canyon Swing, розташований атракціон прямо над обривом в штаті Колорадо. Дух захоплює від видів, і від ризику опинитися внизу. Швидкість розгойдування гойдалки – 80 км/год на висоті 400 м.

Умовне срібло за водною гіркою Insano Water Slide, що в бразильському Портолезу. Найвища водна гірка в світі – той, хто зважився покататися на гірці, може розвинути швидкість при спуску до 105 км/год.

Канатна дорога Zip World в Північному Уельсі – незвичайнае і дуже ризикована розвага. 160 км/год по сталевому тросу канатної дороги над прірвою – полоскоче нерви навіть найзавзятішим любителям екстриму.

І лідер чату небезпечних і найбільш захоплюючих атракціонів світу - катапульта Big Shot, вагончик X Scream і карусель Insanity. Всі ці забави розташовані на даху «Стратосфери» - готелю в Лас-Вегасі. Перший – підніме Вас на 329 метрів і після понесе вниз у вільному падінні. У випадку з X Scream – Ви «полетите» у вагончику за межі рейок…, а останній – розкрутите Вас дуже близько від стін на висоті, як на мотузках – радіус нахилу в русі змінюється, тому можна зависнути на величезній висоті на одних тільки ременях безпеки.

Нагадаємо також, спонтанні вечірки – не рідкість у сучасному світі. Якщо вам телефонують друзі і повідомляють, що їдуть до вас на свято, а вам нічим їх почастувати, можна замовити на дім кулінарний майстер-клас. Ви зможете разом з друзями приготувати смачні страви і з'їсти їх.

Якщо друзі приїдуть до вас на вечір, можете здивувати їх ароматним цитрусовим чаєм. Особливо актуальним таке частування буде в зимовий час. Для цього наріжте грейпфрут, мандарин, апельсин і лимон. Змішайте чорний і зелений чай і залийте його окропом. У свіжозаварений чай додайте цитрусові, попередньо видавивши з них сік. Дайте чаю настоятися кілька хвилин і можете пригощати гостей.

Якщо ви затіяли дитячу вечірку, використовуйте незвичайні розваги. Можна розмалювати маркером одноразовий посуд, а також влаштувати конкурс серед дітей на кращий виріб із вторсировини.

Щоб швидко замаринувати м'ясо для святкової вечері, використовуйте соєвий соус і соус теріякі. Візьміть шприц, наберіть в нього соєвий соус і зробіть уколи м'ясу (качці або курці). Чим більше соусу ви використовуєте, тим краще. М'ясо при такому способі маринаду набуває незабутнього смаку. Щоб поліпшити його, намажте м'ясо соусом теріякі і запікайте.

Якщо вам потрібно в терміновому порядку освіжити улюблений светр до святкового виходу, промийте його в шампуні і повісьте сушитися. Завдяки шампуню ворсинки вовни стануть м'якими і пухнастими.

Нагадаємо, що стали відомі небезпечні способи боротьби з похміллям: як правильно лікуватися.

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