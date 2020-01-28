Популярна українська виконавиця Оля Полякова вирішила порадувати фанатів новими відвертими знімками з відпочинку за кордоном

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, на опублікованих кадрах видно, що Полякова в чорному білизна крутить телефон і єхидно посміхається на камеру. При цьому особа зірка вирішила прикрити за допомогою окулярів.

Уточнимо, що зараз зірка відпочиває за кордоном. А її прихильники були позбавлені можливості висловити захоплення формами кумира – кадри Полякова викинула в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, російський співак Філіп Кіркоров зустрівся з українською співачкою Олею Поляковою на шоу "Alegria" Цирку дю Солей.

Артист поділився кадрами в своєму мікроблозі і в "сториз" Instagram. Кіркоров випадково натрапив на Полякову перед початком виступу, і не зміг пройти повз. Як виявилося, зірки навіть сиділи поруч один з одним.

"І у нас все добре, Оля, так?" - сказав Кіркоров, ніжно обіймаючи співачку.

"Погода супер, діти здорові..", - кивала йому у відповідь Оля.

"Діти щасливі... і ми всім бажаємо щастя, гарного настрою і любові. Любіть один одного, життя прекрасне!", - підсумував Філіп.

Примітно, що знаменитості були на шоу разом з дітьми.

Коментують активно обговорюють фото, припускаючи, не наречену чи випадком знайшов собі Філіп?

Нагадаємо, Полякова запалила з дочками і підірвала мережа яскравим відео.

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