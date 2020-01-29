41-річна українська співачка Оля Полякова без тіні збентеження показала, як вона виглядає без одягу

Як передає Politeka.net, артистка поділилася в мікроблозі в Instagram кадрами, на яких вона постала в одному лише бікіні чорного кольору. Красуня в сонцезахисних окулярах покрутилася перед камерами і запропонувала шанувальникам вибрати найкраще фото.

Так, вона позувала біля басейну в тіні пальм. На одному з кадрів Олю зняли збоку, вона відкинула голову назад, а на її обличчі грала щаслива усмішка. Дівчина запаморочила голову витонченими вигинами стегон і талії, а від пружних "м'ячиків" неможливо відвести погляд. На іншому кадрі Оля встала навшпиньки, подовжуючи ще більше і без того ідеальні стрункі ніжки. Знову ж артистка посвітила розкішним бюстом і полонила неймовірно спокусливими округлостями.

"1 чи 2? Фото by @mashapolyakova", - підписала знімки співачка.

Шанувальники Полякової засипали її компліментами: артистка знає, як закрутити голову фанатам.

"Олю, ви цариця Богинь!!!!"

"2 і 1 бомба"

"Обидва!🔥"

"ооомаайгаат💦🤤 яка розкішна!!👏🏻"

"А як вибрати? Ніяк! 😍"

"Обожнюю ваші ноги! У моєї дочки гарні стрункі ноги, так я її називаю Оля Полякова)))"

"1 дуже крута❤️"

"Ну нереальна👍❤️"

"1. Фігура просто мрія 😍"

Раніше ми повідомляли, російський співак Філіп Кіркоров збентежив публіку жаркими кадрами з Олею Поляковою. Виявилося, зірки випадково зустрілися на виступі Цирку дю Солей, куди обидва прийшли з дітьми. Кіркоров походжав перед заходом і записував "сторіз" на телефон, коли ненароком наткнувся на Олю - пройти повз артист не зміг. Вони обнімалися, усміхалися, раділи життю і були явно в захваті від зустрічі.

На одному з кадрів Кіркоров "домалював" сердечка, викликавши у шанувальників підозри. "Наречена чи що": запитували у нього в коментарях.

"Діти щасливі... і ми всім бажаємо щастя, гарного настрою і любові. Любіть один одного, життя прекрасне!", - говорить в кадрі Філіп.

Нагадаємо, Полякова запалила з дочками і підірвала мережа яскравим відео.

Також Politeka писала, що малолітня дочка Полякова влаштувала доросле фотосесію