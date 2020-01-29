Перетворення в зовнішності 70-річної російської співачки Алли Пугачової активно обговорюються в мережі. Пластичний хірург Лейла Eпрікян пояснила ці зміни

Так московський лікар Eпрікян прокоментувала, яким чином, на її думку, Примадонні вдалося за такий короткий час помолодшати років на 20, та ще й позбутися від зморшок на обличчі, пишуть "Дні.ру". Адже і правда, Аллу Борисівну вже стали порівнювати з її 48-річною дочкою - мовляв, перетворюється в Крістіну Орбакайте.

За словами Eпрікян, переживаючим за здоров'я та зовнішній вигляд артистки слід згадати, що ми живемо в еру інтернет-технологій. Хірург стверджує, що різке омолодження не що інше як "фільтри" в Instagram. Правда, не заперечує, що, можливо, Пугачова пройшла курс масажу обличчя, з допомогою якого можна ефективно скоригувати форму. Чи могла проколоти курс вітамінів, що бездоганно розгладжує зморшки. А от щодо того, що артистка лягла під ніж, хірург категорична.

"Лягати під ніж зовсім не обов'язково..., - Eпрікян зазначила, що також не кожен медик візьметься робити операцію, якщо раптом Примадонна все ж таки зважиться. - У багатьох викликає побоювання вік пацієнта, якщо йому, припустимо, за 60. Має значення не фізіологічний вік, а загальний стан організму".

Раніше ми повідомляли, Алла Борисівна змусила шанувальників переживати, виставивши напоказ фото, де обличчя крупним планом. Користувачі мережі не на жарт стривожилися видом артистки: натягнута шкіра, величезні очі... Люди заговорили про те, чи не захворіла часом Пугачова.

Також Аллу Борисівну зняли нещодавно на дні народження композитора Ігоря Ніколаєва. Її просто не впізнати на цьому кадрі.

Крім того ми розповідали, крім стану Пугачової, у мережі обговорюють біду, яка спіткала її дочку. Так, Орбакайте днями поділилася в мережі знімком, яким здивувала і засмутила прихильників, - на її нозі "красувався" гіпс. Крістіна написала, що зламала щиколотку, але ось за яких обставин не зізналася.

Нагадаємо, що Максим Галкін залишив дітей на Пугачову і пустився у всі тяжкі: "Диявол...".

Також Politeka писала, що Пугачова показала обличчя крупним планом, приголомшивши росіян зовнішнім виглядом.