Співачка і телеведуча Ольга Бузова породила безліч чуток своїм зовнішнім виглядом

Про це пише видання Стархит.

Як відомо, на минулих вихідних популярна телеведуча Ольга Бузова відзначила своє 34-річчя в оточенні подруг.

Але шанувальників більше зацікавив кругленький живіт, який вони розгледіли на зірці у відвертій сукні.

Інші ж фанати помітили, що Ольга Бузова на своєму святі в столиці Росії практично не вживала алкоголь, а під час відпочинку в Таїланді ретельно стежила за раціоном.

«Оля не вагітна, вони з Давой так поки що далеко не заглядають», — заявив інсайдер з близького оточення Ольги Бузової.

Ну і головна причина чуток про вагітність — це те, що Ольга Бузова нарешті щаслива у стосунках. Ось уже тривалий час популярна телеведуча перебуває у відносинах з блогером Давидом Манукяном.

Пара разом провела відпустку в Таїланді. Саме Дава одним з перших привітав російську зірку з 34-річчям, підніс букет квітів і влаштувавши музичний сюрприз.

У росЗМІ також ходять чутки, що Ольга встигла познайомити Давида зі своїми батьками. Також співачка носить на безіменному пальці кільце, яке, мабуть, блогер їй подарував на заручини.

Раніше ми розповідали про те, що в Росії оголосили полювання на Ольгу Бузову. За інформацією російських ЗМІ, зірку шоу-бізнесу Ольгу Бузову засудили за борги по комуналці, через що судові пристави почали її розшукувати.

Повідомляється, що Ольга Бузова заборгувала за свою квартиру в Санкт-Петербурзі керуючої компанії з назвою "Космосервис".

Також відомо, що російська співачка і телеведуча Ольга Бузова всіляко ігнорувала звернення керуючої компанії, тому справу передали в суд.

"На прохання погасити борги за житлоплощі і комуналці Оля відповідала холодним мовчанням. Космічний сервіс захотів вселенської справедливості і звернувся в єдине місце, де її можна знайти. Російський суд. КК очікувано виграла тепер пристави шукають Бузову, щоб струсити з неї 10 тисяч рублів. Може вона і не знає, що за будинок треба платити", - повідомляли раніше російські ЗМІ.

Нагадаємо, що Ольга Бузова, засвітивши форми, влаштувала спекотні танці: "Тут груди потрібні!".

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