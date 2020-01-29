Скандальна балерина Анастасія Волочкова продовжує всіляко привертати увагу до своєї персони на сторінці в соціальній мережі Instagram

Незважаючи на те, що користувачі мережі активно обговорюють будь хвастощі зірки, її саму це не зупиняє, , пише Politeka.net.

Сама вона кілька днів тому отримала безліч критики з боку користувачів мережі, похвалившись своїм "шикарним" відпусткою.

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Фрагмент нашей тренировки с Александром @progressov_a 💃 Как я говорила, у балерин особенная специфика подготовки. В данном упражнении растяжка усложняет нагрузку на пресс, но тем самым упражнение становится более эффективным.👍 Попробуйте. Правда, помогает.👍 Правда, займитесь спортом. И у вас не останется времени, чтобы браниться и изрыгать завистливую желчь😝 на разных страничках. (Благо, на моей уже не можете!😂💪) А растяжка очень полезна и эффективна в различных ситуациях. Особенно женщинам😉💃 Лично я ее разрабатывала годы! 👍 В растяжке важна стройность ног и тела!👍@goldenlion.club 😊😊😊 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #море #солнце #зима #спорт #шпагатволочковой

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Анастасія продовжує дивувати своїми зухвалими витівками, уникаючи злісних коментарів. В цей раз балерина виставила провокаційні кадри з тренування. 

«Фрагмент нашої тренування з Олександром @progressov_a 💃 Як я говорила, у балерин особлива специфіка підготовки. У даній вправі розтяжка ускладнює навантаження на прес, але тим самим вправа стає більш ефективним.👍 Спробуйте.

Правда, допомагає.👍 Правда, займіться спортом. І у вас не залишиться часу, щоб сваритися і вивергати заздрісну жовч😝 на різних сторінках. (Благо, на моїй вже не можете!😂💪) А розтяжка дуже корисна і ефективна в різних ситуаціях. Особливо жінкам😉💃 Особисто я її розробляла роки! 👍 В розтяжці важлива стрункість ніг і тіла!👍😊😊😊», – пише Анастасія під провокаційним відео.

Зазначимо, нещодавно Волочкова здивувала знімком з коханим – таємничим незнайомцем, особа якого вперто ховається від оточуючих. То бойфренд балерини надто відомий, то і  Настя не хоче наврочити своє довгоочікуване щастя — так чи інакше відомостей про її кавалера мізерно мало.

Тим не менш, незважаючи на скритність, вже стало відомо: Волочкова планує весілля в цьому році. Так, скандальна зірка вже визначилася з датою свята. Анастасія розповіла про весілля, коли святкувала день народження 20 січня. 

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