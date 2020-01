View this post on Instagram

Фрагмент нашей тренировки с Александром @progressov_a 💃 Как я говорила, у балерин особенная специфика подготовки. В данном упражнении растяжка усложняет нагрузку на пресс, но тем самым упражнение становится более эффективным.👍 Попробуйте. Правда, помогает.👍 Правда, займитесь спортом. И у вас не останется времени, чтобы браниться и изрыгать завистливую желчь😝 на разных страничках. (Благо, на моей уже не можете!😂💪) А растяжка очень полезна и эффективна в различных ситуациях. Особенно женщинам😉💃 Лично я ее разрабатывала годы! 👍 В растяжке важна стройность ног и тела!👍@goldenlion.club 😊😊😊 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #море #солнце #зима #спорт #шпагатволочковой