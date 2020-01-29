Скандальна балерина Анастасія Волочкова продовжує всіляко привертати увагу до своєї персони на сторінці в соціальній мережі Instagram

Незважаючи на те, що користувачі мережі активно обговорюють будь хвастощі зірки, її саму це не зупиняє, , пише Politeka.net.

Сама вона кілька днів тому отримала безліч критики з боку користувачів мережі, похвалившись своїм "шикарним" відпусткою.

Анастасія продовжує дивувати своїми зухвалими витівками, уникаючи злісних коментарів. В цей раз балерина виставила провокаційні кадри з тренування.

«Фрагмент нашої тренування з Олександром @progressov_a 💃 Як я говорила, у балерин особлива специфіка підготовки. У даній вправі розтяжка ускладнює навантаження на прес, але тим самим вправа стає більш ефективним.👍 Спробуйте.

Правда, допомагає.👍 Правда, займіться спортом. І у вас не залишиться часу, щоб сваритися і вивергати заздрісну жовч😝 на різних сторінках. (Благо, на моїй вже не можете!😂💪) А розтяжка дуже корисна і ефективна в різних ситуаціях. Особливо жінкам😉💃 Особисто я її розробляла роки! 👍 В розтяжці важлива стрункість ніг і тіла!👍😊😊😊», – пише Анастасія під провокаційним відео.

Зазначимо, нещодавно Волочкова здивувала знімком з коханим – таємничим незнайомцем, особа якого вперто ховається від оточуючих. То бойфренд балерини надто відомий, то і Настя не хоче наврочити своє довгоочікуване щастя — так чи інакше відомостей про її кавалера мізерно мало.

Тим не менш, незважаючи на скритність, вже стало відомо: Волочкова планує весілля в цьому році. Так, скандальна зірка вже визначилася з датою свята. Анастасія розповіла про весілля, коли святкувала день народження 20 січня.

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