У свої 40 років актриса виглядає чудово

Популярна актриса з українським корінням Ольга Куриленко показала, як відпочиває на яхті.

Фотографію зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. Шанувальникам вона побажала щасливої неділі, так як фото було опубліковано у вихідний день.

На знімку актриса позує у відвертому купальнику з глибоким декольте синього кольору. Видно, що 40-річна Куриленко тримає себе у формі – у неї чудова фігура і стрункі ноги.

Шанувальники актриси, захоплені її зовнішністю, залишили під фото безліч хороших відгуків.

«Природна краса», «Вогонь», «Мила», «Гарна», «Добре виглядаєш», - хвалять фанати Куриленко.

Нагадаємо, що Ольга Куриленко прославилася завдяки ролі у фільмі про Джеймса Бонда, де вона зіграла подружку головного героя. До цього у актриси було кілька непомітних ролей в європейському кіно і багато роботи в модельній сфері.

Ольга Куриленко родом з України. Вона народилася в Бердянську, але вже в 16 років переїхала в Париж, де працювала моделлю. У юному віці вона з'являлася на обкладинках журналів Glamour, ELLE, Vogue. Вона працювала для таких брендів як Roberto Cavalli, Kenzo, Victoria's Secret. Дівчиною Бонда вона стала завдяки вдалій ролі у фільмі «Париж, я люблю тебе».

Особисте життя Куриленко дуже бурхливе. Вперше вона вийшла заміж в 21 рік за фотографа Седріка ван Моля. Цей шлюб дозволив їй змінити українське громадянство на французьке. Пізніше вона була одружена з підприємцем Деміаном Габриеллом. У 2015 році у Куриленко народився син Олександр. Вона народила хлопчика від свого бойфренда Макса Беніци. Але і з ним актриса розлучилася. Зараз вона зустрічається з актором Беном Курою.

Нагадаємо, що Ольга Куриленко засвітила соковиті принади в одній білизні: це фото зводить з розуму.

Як повідомляла Politeka, Куриленко оголилася на камеру: «Як можна бути такою…».

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