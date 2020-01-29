Артистка показала, як відпочиває з подругою під час подорожі в Абу-Дабі

Леся Нікітюк продовжує дивувати шанувальників яскравими, а іноді і дуже сміливими фото і відео, які публікує на своїй сторінці в Instagram, а також інтригувати цікавими зауваженнями

Знаменита українська телеведуча, яка активно веде профіль у соціальній мережі Instagram показала серію фото, зроблених під час розваг на відпочинку, пише Politeka.

У розділі Сторі артистка показала, як розважається на відпочинку в Абу-Дабі, куди нещодавно вирушила для яскравого відпочинку з подругою. На нових кадрах Леся з задоволенням купалася в басейні разом з іншими відпочиваючими. Позуючи під час водних і релаксуючих занять, сама Никитюк виглядала досить і досить щасливо.

При цьому раніше артистка розповіла, що любить виглядати на новому кадрі вельми пікантно, а для цього їй, як з'ясувалося, потрібно також багато б'юті-коштів, як і іншим дівчатам. За словами Никитюк, постійні подорожі вимагають ретельного догляду за станом шкіри – перебувати під постійними сонячними променями досить шкідливо.

І незважаючи на те, що дівчина часто засмагає, вона намагається убезпечити себе від страшних наслідків сонячних ванн. Так, Никитюк показала шанувальникам своїх б'юті-помічників, а також поділилася з шанувальниками важливими відомостями про те, що носить з собою на пляж у великій пляжної солом'яною сумці.

До цього разом з подругою артистка також із задоволенням продемонструвала смаколики під час прогулянки. При цьому дівчата виглядали дуже задоволеними і щасливими. Зазначимо, телеведуча не упускає можливості і постійно публікує знімки і відео з відпочинку, а користувачі мережі постійно радіють новим знімками, засинаючи телеведучу безліччю компліментів.

До речі, до цього зіркова телеведуча показала, як вирушила в українські Карпати, і підкорювала гірськолижний курорт Буковель. На нових фото, які показала Леся, вона з'явилася в природному вигляді і похвалившись смачною трапезою.

Причому не однієї, а цілої серією. Леся вирішила розповісти про їжу, яка їй так сподобалася на відпочинку.

Зазначимо, під час подорожей Никитюк часто демонструє всякі смакоту і з задоволенням їх дегустує, розповідаючи про свої враження.

Нагадаємо, Никитюк без штанів потрясла своїм головним достоїнством на камеру.

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