Популярний хореограф Женя Кот розповів, як відчуває себе, надягаючи костюми.

Фотографію в ідеальному чорному костюмі артист опублікував на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. В костюмі Кот виглядає справжнім мачо. За словами хореографа, він завжди вважав, що строгі костюми не його стиль.

«Тому і вдягаю їх без особливого ентузіазму, хоча досить часто доводиться! Але в ньому почуваю себе зовсім по-іншому! Так і хочеться залетіти на якусь червону доріжку», - розповів Кот своїм шанувальникам.

Фото артиста за короткий час набрало майже 1,5 тис. лайків.

Нагадаємо, що Євген Кот у парі з українською актрисою Ксенією Мішиною став переможцем останнього сезону «Танців з зірками» - проекту, який виходить на «1+1». Відзначимо, що в попередніх сезонах він був партнером Надії Дорофєєвої та Мішель Андраде. З Дорофєєвою їм вдалося зайняти друге місце у фіналі шоу. До «Танців» він більше 10 років працював у балеті Тіни Кароль.

Після участі в проекті на хореографа звалилася небачена популярність. Його називають одним з найкрасивіших, харизматичних та найсексуальніших чоловіків країни.

В одному з інтерв'ю Женя Кот зізнавався, що завжди мріяв співати. Хто знає, може проект дозволить хореографу почати сольну кар'єру, як колись дав серйозний старт кар'єрі молодого і маловідомого Влада Ями. Тим більше, що Кот вже має акторський досвід. Артист зіграв мачо в комедійному серіалі «Великі Вуйки».

Зазначимо, що Женя Кот одружений на танцівниці Наталії Татаринцевій. Нещодавно вони зіграли весілля на Гаваях. Незважаючи на це ЗМІ приписували хореографу роман з колегою по «Танцях» Мішиною.

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