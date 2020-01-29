Нещодавно відома українська співачка MARUV, яка любить хвалитися відвертими танцями і дивувати незвичайним стилем, поділилася з шанувальниками новими кадрами

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кілька кадрів, заінтригувавши того виглядом.

В Instagram зірки можна знайти безліч пікантних знімків – відвертих, яскравих і різних. Артистка досить часто ділитися різними жаркими моментами зі свого життя. Цей раз не став винятком, повідомляє Politeka.

На опублікованому ролику у розділі Сторі MARUV позує з яскраво-синіми волоссям і в звичайному класичному чорному платті-піжамі.

При цьому видно, що дівчина не стала укладати волосся, щоб ті не з'явилися і рівно лежали без проділу. Сама вона без макіяжу і виглядає досить привабливо.

Проте українці не змогли висловитися про домашньому вбранні кумира, також як і про запальних танцях, оскільки роликом MARUV поділилася в Сторіс. Зазначимо також, що подібні невеликі розминки перед камерою Ганна влаштовує досить часто, чим немало тішить шанувальників.

До цього ж артистка позувала в стильному образі. Для виходу в світ Ганна одягла чорний светр і коротку шкіряну куртку, також на Ганні можна помітити джинсову міні спідницю сірого кольору.

вона доповнила Образ звичайної пов'язкою з бантом, а головною родзинкою образу стали ботфорти чорного кольору на масивної тракторній підошві.

Зазначимо, що яскраво-сині волосся Ганни незмінно привернули до себе увагу. На думку багатьох користувачів Instagram, артистка розбурхує одним лише виглядом.

Нагадаємо, що MARUV в латексі потрясла досить сміливими фото.

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