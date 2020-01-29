Відомий астролог і алхімік Філіп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм, більш відомий під псевдонімом Парацельс передбачив кінець світу

Зазвичай, коли мова заходить про Парацельса, його згадують як знаменитого лікаря і натураліста. Однак сучасники знали Філіпа Теофаста Ауреола Бомбаст фон Гогенгейм – таким було його справжнє ім'я – ще й як алхіміка і астролога, який залишив чимало прогнозів.



Його останні пророцтва стосуються майбутньої катастрофи, яка приведе до кінця світу. Він вважав, що в XXII столітті спалахне найкривавіша світова війна в історії людства. За його прогнозами, прийде війна зі Сходу. Крім того, світ сколихнуть катаклізми, які знищать мільйони людських життів.

"Схід збунтується проти Заходу. Тисячі вогненних стріл зметнуться в небо зі східних територій, впавши на землю, вони породять стовпи вогню, які будуть спалювати все на своєму шляху", - писав пророк у своїх трактатах.

Він також пророкував, що в цій війні буде використана страшна зброя, яка знищить третину людства. Тіла людей покриють виразки, а в землі утворятся великі воронки.

Також раніше повідомлялося, що Энжен Фінк був латиським і радянським віщуном. Його передбачення доль відомих людей принесли йому нетлінну славу і непоганий дохід.

Часто він робив передбачення про майбутнє Росії. Фінк передбачав, що в майбутньому РФ розвалиться як картковий будиночок, "останні кордону" країни пройдуть навколо Москви, Ленінграда (Санкт-Петербурга прим.ред.) та Білорусі.

Як Politeka писала, пророцтва Ванги збуваються одне за іншим, майбутнє світу вирішене: що гряде в 2020 році.

Також Politeka повідомляла, що РФ чекають важкі часи в 2020 році, Мессінг залишив попередження.