Екс-солістка «Серебро» Ольга Серябкіна показала свої жіночні форми при тусклому світлі заходу сонця
Співачка позувала у басейні в одних трусиках і просвічуючій білій сорочці. Про це пише Politeka.net з посиланням на публікації фан-клубу виконавиці в Instagram.
Так на новому опублікованому фото зірка сцени і нині сольна артистка Molly красується, стоячи у воді. Кадр вийшов дуже атмосферним, деякі з шанувальників зірки назвали її на цьому фото "богинею", "спокусливою крихіткою" і відзначили, що, цитуємо "Волого, крихітко".
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Крім іншого на артистці не зовсім видно, є бра або верх купальника чи ні, але її видатні округлості, як і жіночна фігура в цілому - на знімку чітко видно. Світлий мокрий одяг ще більш виразно підкреслив об'ємні груди артистки, а тьмяне світло - надало кадру особливого шарму.
Нагадаємо, раніше артистка позувала в об'ємних штанях і при мінімумі одягу у верхній частині наряду.
Так на нових опублікованих фото зірка красується в спортивних штанях з караманами і топі на тоненьких брительках. Не посміхаючись, Ольга дивиться вниз, при цьому тримаючи руку на талії. Також російська знаменитість ефектно нахилялася вперед - поза дуже сподобалася шанувальникам в мережі.
Стильні сонцезахисні окуляри доповнили образ, а "вишенькою на торті" - стали практично вивалюючі з топа пишні груди артистки. Крім того, шанувальники зазначили, що під топом білизни не було:
"Просто вау"
"Красуня"
"Вогонь, левиця"
Нагадаємо, популярна співачка зухвало блиснула пишним бюстом на камеру.
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Також Politeka писала, що экс-солістка SEREBRO засвітила всі в одній білизні.