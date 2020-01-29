Екс-солістка «Серебро» Ольга Серябкіна показала свої жіночні форми при тусклому світлі заходу сонця

Співачка позувала у басейні в одних трусиках і просвічуючій білій сорочці. Про це пише Politeka.net з посиланням на публікації фан-клубу виконавиці в Instagram.

Так на новому опублікованому фото зірка сцени і нині сольна артистка Molly красується, стоячи у воді. Кадр вийшов дуже атмосферним, деякі з шанувальників зірки назвали її на цьому фото "богинею", "спокусливою крихіткою" і відзначили, що, цитуємо "Волого, крихітко".

Крім іншого на артистці не зовсім видно, є бра або верх купальника чи ні, але її видатні округлості, як і жіночна фігура в цілому - на знімку чітко видно. Світлий мокрий одяг ще більш виразно підкреслив об'ємні груди артистки, а тьмяне світло - надало кадру особливого шарму.

Нагадаємо, раніше артистка позувала в об'ємних штанях і при мінімумі одягу у верхній частині наряду.

Так на нових опублікованих фото зірка красується в спортивних штанях з караманами і топі на тоненьких брительках. Не посміхаючись, Ольга дивиться вниз, при цьому тримаючи руку на талії. Також російська знаменитість ефектно нахилялася вперед - поза дуже сподобалася шанувальникам в мережі.

Стильні сонцезахисні окуляри доповнили образ, а "вишенькою на торті" - стали практично вивалюючі з топа пишні груди артистки. Крім того, шанувальники зазначили, що під топом білизни не було:

"Просто вау"

"Красуня"

"Вогонь, левиця"

Нагадаємо, популярна співачка зухвало блиснула пишним бюстом на камеру.

Як повідомляла Politeka, красуні з групи «Серебро» виявилися парою: приголомшливе зізнання.

Також Politeka писала, що экс-солістка SEREBRO засвітила всі в одній білизні.