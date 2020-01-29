Олена і Микита Преснякови порадували шанувальників новими спільними кадрами
Онук примадонни російської естради Микита Пресняков та його молоденька дружина Олена Краснова напередодні відпочивали на Балі і вирішили зафіксувати свою душевну прогулянку уздовж лінії місцевого мальовничого берега на фото. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram фотографа, яка працює на курорті і знімала знамениту парочку.
Син Крістіни Орбакайте і Володимира Преснякова і старший з онуків Алли Борисівни Микита, як відомо, одружився на моделі Олені Красновій - з тих пір інтерес до одного з членів сім'ї примадонни російської естради виріс ще більше - публіка жадає знати, як виглядає і як проводить час зі своїм, зроду, знаменитим чоловіком.
Так на нових кадрах, пара позує в "живому" кадрі - вони бігають уздовж лінії океану, обнімаються, цілуються, сміються - словом, схоже, прекрасно провели час. На Олені під час зйомки була короткае і злегка просвічуюча біла суконька, на Микиті - футболка і шорти. На одному з фото, онук Пугачової так притиснув свою молоду дружину за груди, мабуть, в пориві пристрасті, що та навіть трохи зніяковіла.
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В коментарях під постом, де позначено Олену, безліч позитивних висловів на адресу Преснякових - зокрема, що вони "красива пара".
Раніше, на фото кохана дружина Микити Преснякова Олена Краснова з'явилася одразу в двох стильних образах.
Син Крістіни Орбакайте і Володимира Преснякова і старший з онуків Алли Борисівни Микита одружився на моделі Олені Красновій. Зоряна красуня не часто, але все ж радує публіку у мережі відвертими особистими кадрами. Крім того, вона публікує і так би мовити "робочі моменти" - цей раз не став винятком, і Олена опублікувала кілька кадрів з вуличної, ймовірно, зйомки.
На фото струнка Олена позує в, умовно, "осінніх" вбраннях - на ній були яскраві плащ, джинси, водолазка, стильна оправа і в руках - модні сумочки.
Фоловерам російської артистки дуже сподобалися луки знаменитості, деякі, щоправда, вирішили, що у неї трохи "підколото губи", деяким ж Олена бачиться "ангелом, дівчиною небесної краси".
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