Наречена Холостяка Микити Добриніна Дарина Квіткова показала фото з відпочинку

На знімку Дарія позує в чорному купальнику і футболці. При цьому Квіткова стоїть в профіль і підняла голову вгору, закривши очі. Дівчина замалювала частина знімка, де могла бути видно груди через білу футболку, адже вона позувала без верхнього одягу. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

На тлі можна побачити воду, а також скелі. Відомо, що знімок був зроблений на Балі, де відпочивала Даша з Микитою.

На іншому знімку Квіткова вже позує на краю басейну в одному помаранчевому купальнику. На тлі можна побачити зелену рослинність і пальми. Фото вийшло дуже зеленим і органічним.

На третьому знімку Квіткова села на березі моря вже в червоному купальнику і розставила ноги в різні сторони. Вона закрила очі від задоволення і трохи підняла голову, а за неї сховала руки.

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На фото Микита і Даша лежать на те, що можна назвати ліжком. Квіткова позувала в сарафані, а добринін в шортах і футболці. Над ними можна помітити велику плазму з гірляндою. Парочка в цей час цілується. Наречений і наречена були на Балі, судячи по локації, в літньому будиночку з бамбука.

Повідомлялося, що учасник шоу Холостяк 9 зі своєю обраницею Дашею Квитковой відпочивають на Балі практично цілий місяць, займаються різними активними заняттями, майстер-класами та походами в джунглі. Крім цього, подорож парочка точно запам'ятає на все життя.Адже саме на райському острові в Індонезії український Холостяк нарешті зробив пропозицію руки і серця своїй коханій з шоу.

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