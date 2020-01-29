Ім'я співачки Анастасії Стоцької в російському шоу-бізі незмінно пов'язують з ім'ям Філіпа Кіркорова - артисти колись разом виступали і водили або і продовжують це робити дружбу

Артистка приміряла ефектний образ, елементом якого стали чорні панчохи на підв'язці. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram виконавиці.

Як відомо, раніше Анастасію Стоцьку обговорювали через можливі особисті відносини з Філіпом Кіркоровим, а її опубліковане фото дочки - і зовсім викликало ажіотаж у мережі: шанувальники заспівали стару пісню про те, що донька Насті дуже схожа на Філіпа. Але Стоцька уваги на чутки, схоже, не звертає, і активно працює. Так на одному з опублікованих кадрів з виступу - вона вразила публіку наповал.

Активно гасаючи сценою з шоу-балетом, артиска з'явилася в образі фатальної красуні 20-х років минулого століття - шовкова білизна, панчохи, характерні зачіски і макіяж - дами на сцені виглядали ефектно, в тому числі, і центральна фігура постановочного номера.

Фоловерам Анастасії знімок дуже сподобався, вони назвали виконавицю ефектною, "красунею" і просто неймовірною "сексі".

Нагадаємо також, нещодавно в мережі з'явилися кадри, на яких зображена донька Анастасії.

"Моя красуня. Моє диво, моя вигадниця, принцеса моя, як же ти нас смішить і радуєш", — залишила коментар Анастасія.

А ось, для порівняння, фото Кіркорова у дитинстві:

І фото його дітей - Алли-Вікторії і Мартіна-Крістіна:

Знімок Стоцької почали активно обговорювати шанувальники: "Як же вона схожа на Кіркорова"; "Дуже гарна дівчинка, але вона схожа на своїх батьків, а не на Філіпа.

Нагадаємо, Кіркоров налякав кардинальною зміною іміджу, таким його ще не бачили: "Фантомас розбушувався".

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