Популярна телеведуча Леся Нікітюк покрасувалася в роздільному купальнику

Зірка ТБ і мережі продовжує радувати шанувальників відвертими знімками. Як передає Politeka.net, цього разу Леся вирішила підігріти інтерес до своєї персони з допомогою пікантного особистого кадру з відпочинку.

Леся зараз відпочиває в ОАЕ, де по-літньому спекотно і знімки знаменитість - постить відповідні. Так на новому опублікованому Лесею фото з острову Саадіят в Перській затоці – неподалік від Абу-Дабі, вона зблизька сфотографувалася у пісочного кольору - дуже модного треба сказати кольору - купальнику. На знімку видно всі головні "принади" зовнішності артистки - підтягнутий живіт, пружні груди, ідеальну замагу і спокусливі стегна.

Волосся Нікітюк розвиває легкий вітерець, вона з трохи гордим, а, може - просто впевненим виразом обличчя дивиться прямо в об'єктив камеры.

Шанувальники в захваті від побаченого: пишуть різне, але, в основному, про неймовірну привабливість Лесі, її життєвий оптимізм, а також якісний контент, котрий та створює в соцмережі:

"Ляля"

"Красуня"

"Круто"

Нагадаємо також, раніше Леся розповіла про те, що знову не змогла відвідати пам'ятку, яка її цікавила.

«6 років тому, коли знімали Шанхай в рамках О&Р, не встигли сфотографуватися біля палаючої різнокольоровими вогнями «Перлини» (тієї знаменитої телевежі)) .. І в цей раз я теж не встигла… Доведеться летіти знову», - написала ведуча.

Свій пост вона супроводила новими фотографіями, знятими на тлі нічного міста. На них Леся позує в простій білій водолазці і темних джинсах. Однак, цей вельми пересічний на перший погляд образ доповнює одна пікантна деталь: як видно на останньому знімку, на джинсах прямо під п'ятою точкою ведучої помітна велика дірка.

Шанувальники кинулися обговорювати фото, не забувши звернути увагу на вбрання ведучої.

«така красива, така щаслива», «На 3-й фото джинси вдалися», «У вас джинси тріснули», «Вид просто космос !!!», «Ось це попу відгодувала Леся)», «це Ви так поспішали, що штанці порвали», «Мммм попко соковита», - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Нікітюк без штанів приголомшила своїм головним достоїнством на камеру.

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