Прийдешній февраль виявиться неймовірно вдалим для людей, народжених під знаками Риб, Тельців, Козерогів і Стрільців
Про це в інтерв'ю виданню «Україна» повідав відомий український астролог Влад Росс.
Риби.
У лютому мрії Риб будуть легко здійснюватися. Вони зможуть створити прибутковий бізнес або ж знайдуть професію своєї мрії. Вдалими для них будуть будь-які поїздки і подорожі у цьому місяці.
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За словами Росса, планета Меркурій у Рибах принесе представникам цього знаку корисні знайомства і зв'язки, а будь-які контакти будуть для них дуже вигідними. Для Риб-бізнесменів дуже успішною виявиться перша половина місяця.
Стрільці
Для представників цього знака лютий – дуже сприятливий період. Особливо буде супроводжувати успіх у сфері сфері енергій, вищого пізнання, духовності, творчості. Стрільці зможуть вести успішні рекламні кампанії та найкращим чином представлять себе в суспільстві.
Місяць буде для них дуже насиченим, з великою кількістю нових можливостей і відкриттів.
«А на вищому шляху розвитку Стрільці зможуть зустріти свого обранця (або обраницю), з яким їх чекає єднання душ і досягнення вищої любові», – обіцяє астролог.
Козероги
Для цього знака особливо вдалою буде друга половина лютого. Вони зуміють багато чого досягти. Особливо це стосується спортсменів і військових.
«Юпітер і Сатурн посприяють тому, щоб вони змогли вирішити найскладніші глобальні завдання, які поставлять перед собою у професійній діяльності», – пояснив Росс секрет успіху Козерогів у лютому.
Тельці
Представники цього знака досягнуть успіху в зароблянні грошей.
«Щастиме фінансистам, спекулянтам і шулерам... Вони зуміють з вигодою для себе використовувати зміни цін на ринку цінних паперів. Та й взагалі, будь-які коливання на фінансовому ринку Тельці зуміють використати на свою користь. Тому їх чекає приріст капіталу та вигідні угоди, пов'язані з нерухомістю», – резюмував він.
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