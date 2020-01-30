Дочка засновника Microsoft Білла Гейтса Дженніфер розповіла про заручини зі своїм хлопцем.

Про це 23-річна Дженніфер і її обранець, єгипетський жокей Наэль Нассар оголосили на своїх сторінках в Instagram, передає Politeka.net. Як стало відомо, Нассар зробив дівчині пропозицію під час їх відпочинку в горах. Спадкоємиця найбагатшої людини на землі відповіла згодою.

«Вона сказала так! Я відчуваю себе самою везучою і щасливою людиною у світі. Джен, ти все, що я тільки міг собі уявити», - написав чоловік.

Дженніфер на своїй сторінці також написала послання майбутньому чоловікові: «Наэль Нассар, ти єдиний у своєму роді. Ти убив мене наповал у минулі вихідні, здивувавши мене в самому значущому для нас місці… Так, в мільйон разів більше, ніж раніше».

Як відомо, Дженніфер і Наэль разом вже кілька років. Пара ніколи не приховувала свої відносини. Нассар професійно займається верховою їздою, бере участь у змаганнях. В одних скачках він виграв цілий мільйон доларів. Батьки Нассара не з бідних людей. У них своя фірма по архітектурі та дизайну в Кувейті. Донька Гейтса теж любить їздити верхи. У неї на сторінці багато фотографій з перегонів і змагань.

Наголошується, що Джен і Наэль познайомилися в Стенфорді, де вони навчалися на факультеті економіки та менеджменту. Тепер західні ЗМІ будуть жити в очікуванні цього весілля. Враховуючи стан батька Дженніфер, воно може стати весіллям десятиліття. Втім, може виявитися і навпаки, адже сім'я Гейтсів ніколи не хвалиться своїми статками і багато часу приділяє благодійності.

Дженніфер Гейтс – старша дочка з трьох дітей мільярдера. Також у нього є 20-річний син Рорі Джон і 18-річна донька Фібі Адель. Всі діти дуже схожі на свого батька.

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