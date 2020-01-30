Відома українська співачка Анна Седокова показала спільне постільна фото зі своїм бойфрендом Янісом Тиммой

На фото Седокова позує практично без одягу, видно тільки бретельку від топіка або бюстгальтера. Вона легка трохи зверху на Яніса, який лежить поруч роздягнений. Парочка цілується. Фото вийшло досить романтичним і зворушливим, а також трохи розпусною. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Відомо, що новий бойфренд Сєдокової Яніс на 10 років молодше. Варто зазначити, що від минулих відносин у Ганни вже троє дітей.

"Я люблю тебе, хлопець на фото. Мій найулюбленіший гравець в баскетбол. Мій самий мудрий і добрий будинку. І найгрізніший на полі. Відмінною тобі гри сьогодні!", - написала Седокова під фото.

Тімма написав відповідь: "Я обожнюю тебе Booo".

Фанати встигли поставити майже 80 тисяч лайків, а також бажали щастя парочці і відзначали, як вони щасливо виглядають разом.

Раніше ми повідомляли, що знаменита українська співачка Анна Сєдокова, продовжує вражати незвичайними знімками та відео, на цей раз спокусивши шанувальників природним виглядом .

цього разу артистка вирішила вбити невеликими роликами в розділі Сторі, виблискуючи новою зачіскою і декількома способами в різних спортивних костюмах.

Анна Сєдокова на цей раз постала перед публікою в толстовці, штанах і черевиках, артистка вела себе на камеру в звичній для неї манері і розповіла про своїх нових костюмах.

Повідомлялося, що Седокова без макіяжу налякала втомленим виглядом.

цього разу зірка вирішила показати в розділі Сторі незвичайні відео, якими чимало здивувала мережу.

Так, представлених на кадрах співачка позувала у домашньому вигляді в квартирі і показувала, як відпочиває у вільний час з маленьким сином Гектором.

Не обійшлося й без курйозних випадків – співачка похвалилася насиченою прогулянкою з дитиною і здивувала зверненням зі своєю собачкою Марусею. При цьому на наступних відео Сєдокова показала себе в природному вигляді і без макіяжу.

Нагадаємо, задоволена Сєдокова похизувалася різкою зміною іміджу

А ще Politeka писала, що невгамовна Седокова задерла ногу заради пікантних кадрів в ліфті

Також Politeka повідомляла, що Седокової, Брежнєвої та іншим зіркам змінили стать



