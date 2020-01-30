Відома українська співачка Мішель Андраде, продюсером якої є Потап (Олексій Потапенко), показала кілька кадрів в топіку

На фото Мішель позує в чорно-білому топіку, можна припустити, що спортивному, а також в штанях, теж спортивних. Образ Андраде доповнила великими сережками. На тлі можна побачити дивний невідомий механізм. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому фото Мішель позує більш крупним планом і підняла руки, а на третьому - одна рука розмилася, так як фото було зроблено в русі.

Раніше ми повідомляли, що спекотна Мішель Андраде засвітила зайве в прозорій сукні.

Так, Андраде позує в абсолютно прозорій сукні, виставивши напоказ ідеальне тіло. Можна помітити, що білизна дівчина підібрала в колір поряд. У коментарях до знімка шанувальники зірки кинулися захоплюватися її красою.

«Гарна», «як можна бути красивою такою?», «Ух, яка запальничка», «неймовірна просто», - пишуть вони.

Повідомлялося, що популярна українська виконавиця Мішель Андраде і одна з підопічних продюсера Потапа похвалилася формами «прозорому» вбранні.

«Я люблю цих дівчат», - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що в тегах Андраде зазначила колишню дружину Потапа і його дочка, а також кілька своїх подруг. При цьому сама дівчина позувала в «прозорому» вбранні, який ефектно підкреслював її форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Дуже красива», «ух, яка принцеса», «дуже дуже красива», «бомба!», «Вау, красуня», «Несіть вогнегасник», «лялечка», - написали фанати під фотографіями, які опублікувала знаменитість у себе в профілі Instagram.

Нагадаємо, підопічна Потапа засвітила форми у відвертій вбранні

А ще Politeka писала, що спекотна підопічна Потапа ледве втримала свою гордість в екстремальному розрізі

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