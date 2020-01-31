Це не ті, чого від неї чекали

Екс-солістка ВІА Гра Альбіна Джанабаєва постала у несподіваному образі

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Джанабаєвою.

Кохана Валерія Меладзе, як відомо, не соромиться демонструвати своє тіло і часто публікує вельми відверті знімки. Але на цей раз у своєму миниблоге вона постала в абсолютно іншому вигляді.

Альбіна Джанабаєва позує на фото в зимовій куртці.

«Я активна людина і обожнюю прогулянки на свіжому повітрі! Головне, зручно і тепло одягнутися😉 Годину прогулянки - от і настрій вам, і тренування!», - написала 40-річна співачка.

Відзначимо, користувачі мережі все одно захоплюються зовнішнім виглядом артистки.

«Які офигеннейшие фотки!!!!!😍😍😍», «Така красива», «Не намилуватися», «Така затишна», - коментують фотографії в мережі.

Зазначимо, Джанабаєва відрізняється любов'ю до активного способу дизни. Раніше радила починати займатися спортом з бігу.

«Моя порада всім, хто ніяк не може привчити себе до спорту - почати бігати. Заводьте свій моторчик поступово, по чуть-чуть. Організм швидко втягнеться, йому сподобається! А результат не змусить себе довго чекати!», - писала співачка.

Нагадаємо, помолоділа Джанабаєва розставила ноги в напівпрозорому вбранні: «Меладзе всі заздрять».

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