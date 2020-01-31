Лютий 2020 року принесе чимало сюрпризів кожному зі знаків Зодіаку

Яким саме буде цей місяць для зодіакальної дюжини, розповів відомий астролог Павло Глоба, передає Politeka.

Овен

Для Овнів лютий стане ідеальним періодом для роботи, корисних справ і пошуку нових захоплень. У цьому місяці їм не завадить зайнятися своїм здоров'ям і виробити корисну звичку: почати бігати, піти на йогу, робити розтяжку. Астролог не рекомендує ігнорувати думки про самопочуття, оскільки від нього залежить настрій й удача для цього знака. В цілому лютий подарує Овнам багато добра і зробить їх більш уважним до дрібниць.

Тілець

Для Тельців перша половина лютого стане дуже важливою в плані грошей, успіху та фінансової удачі. У цей період можна продавати або купувати нерухомість, робити ремонт в будинку або хоча б перестановку меблів. Не виключено, що Тільці дізнаються чийсь дуже важливий секрет, і їм доведеться зберігати його від усіх.

У лютому Тільцям дуже важливо підтримувати своє емоційне здоров'я і гарний настрій, а в кінці місяця – саме час для справ сердечних. Людям, у яких є стосунки, слід проявити увагу до партнера, а одиноким – фліртувати і ходити на побачення.

Близнюки

Для Близнюків лютий – час роботи і грошей. У другій половині місяця вдалими будуть покупки, укладені важливі угоди, зміна роботи або рішення юридичних проблем.

З перших днів лютого у представників цього знака буде сприятливий час для появи нових зв'язків і нових корисних контактів. Підвищиться потреба в спілкуванні, з'явиться тяга до навчання й отримання нових знань та навичок, тому слід максимально використовувати цей період для професійної освіти.

Рак

Для Раку лютий – час активізуватися в діловій сфері та сфері спілкування. Нові знайомства, які принесе цей місяць, будуть корисні в роботі, коханні і бізнесі. Більш того, вони можуть зустріти людину, яка буде для них дуже важливою і близькою по духу. Також Глоба підкреслює, що зірки покращать пам'ять Раків, тому їм набагато легше буде виконувати важливі завдання, готуватися до іспитів, отримувати нові знання.

Не слід забувати про близьких і домашні справи. В кінці лютого саме час зайнятися покупками, змінити обстановку або імідж, розважитись з друзями або коханою людиною.

Лев

Для цього знака лютий стане дуже енерговитратним місяцем. У них буде постійно змінюватися настрій, а удача виявиться нестабільною. Така непередбачуваність загрожує негативно позначитися на справах, тому Левам доведеться доведеться швидко відновлювати енергію і сили. У цьому місяці їм слід більше відпочивати і не перенапружувати себе.

Ближче до кінця місяця з'явиться сильне прагнення ризикувати, а також спробувати удачу в азартних іграх. Разом з тим прийде нова мотивація, ентузіазм, бажання шукати щось нове у своєму житті.

Не виключено, що у Левів з'явиться нова мета, вони дізнаються щось вельми цікаве про життя і світ. Також лютий принесе їм натхнення, оскільки активізуються планети, що відповідають за емоції і бажання.

Діва

Для Дів лютий – місяць, коли вони зможуть досягти успіху в роботі і налагодити здоров'я, або ж наведуть порядок у сімейному житті та відносинах. На думку Глоби, вони можуть встигнути за всіма напрямками, однак для цього доведеться набратися сміливості і терпіння, проявити порядність і чесність по відношенню до оточуючих.

Планети в лютому підвищать працьовитість Дів. У них без проблем вийде обійти стороною сварки і конфлікти, подавши приклад іншим. Ще один момент: у лютому у цього знака буде дуже сильно розвинена емпатія, що може бути як корисним, так і небезпечним.

Ваги

У лютому планети істотно посилять біополе Ваг, подарувавши їм додаткові життєві сили й удачу, а також допоможуть знайти любов, змусять піклуватися про себе й оточуючих. Це гарний час для спільних поїздок, і розмов по душах. Астролог рекомендує заводити нові знайомства із представниками протилежної статі, що допоможе підвищити впевненість у собі.

На роботі все буде стабільно, без потрясінь, тому можна доробляти все у звичному режимі.

Скорпіон

У плані настрою початок лютого для Скорпіонів буде неспокійним і нестабільним. А ось до кінця місяця їх розум стане більш відкритим. Деякі з них зможуть знайти справжнє призначення в житті, обійти стороною небезпеки і неприємності. Лютий – найкращий час для весілля або його планування на майбутнє.

Також в цьому місяці корисно знайомитися, ходити на побачення, освідчуватися в коханні. Вихідні краще проводити з коханими в приємній обстановці. Та й весь місяць для Скорпіонів – це період романтики і зближення.

Стрілець

Для представників цього знака лютий – початок дивно позитивного періоду, коли можна змінити свою долю. Дуже важливо прислухатися до думки друзів і родичів і не сваритися.

В цьому місяці Стрільцям краще утриматися від дорогих покупок, зміни роботи і ризику. Якщо ж без цього ніяк, варто наперед продумати всі можливі наслідки. Ближче до кінця місяця Стрільцям вдасться поставити перед собою нові цілі, а зі старих помилок зробити корисні висновки.

Козеріг

Лютий для Козерогів – час, коли їм буде непросто сконцентруватися на фінансових і робочих справах. Вони допоможуть зберегти авторитет, удачу і домогтися найкращих результатів. Багатьом представникам цього знаку доведеться працювати в команді для вирішення проблем.

У Козерогів з'являться нові прагнення, зростуть інтелектуальні здібності, покращиться кмітливість. Найбільше пощастить представникам творчих професій і тим, чия діяльність пов'язана з цифрами.

Останній місяць зими – період, коли Козерогам доведеться боротися зі стереотипами, а до труднощів ставитися з іронією та гумором.

Водолій

Лютий для Водоліїв – період, коли для щастя доведеться від чогось відмовитися, а також позбавитися від поганих думок про майбутнє. Головне завдання цього місяця – налаштуватися на позитив.

В останній місяць зими люди цього знака успішно відіб'ються від недоброзичливців і зможуть зайнятися своїми справами. Лютий ідеальний для зміни обстановки, подорожей, активного відпочинку, зміни іміджу. Також кінець зими для Водоліїв відзначиться появою нової мотивації, що добре позначиться на бізнесі і роботі.

Риби

У лютому удача буде супроводжувати Риб у вирішенні фінансових питань. Астролог не радить витрачати гроші на непотрібні речі. Цілком ймовірно, що на початку місяця Риби можуть відчути невеликий спад енергії, однак до кінця першого тижня ситуація зміниться на протилежну.

Лютий стане для Риб місяцем, коли вони зможуть здійснити найамбітніші плани.

У стосунках з людьми їм не завадить втихомирити своє невдоволення і менше звертати увагу на оцінки оточуючих. Успіх прийде до тих, хто здатний на компроміси.

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