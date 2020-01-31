Відома українська співачка, а також актриса і модель Даша Астаф'єва продовжує приємно дивувати шанувальників новими фото і відео, які викладає на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram
Як відомо, Даша є активним користувачем мережі і часто показує шанувальникам безліч кадрів зі своїх фотосесій.
Пікантні і часто досить відверті знімки викликають хвилю емоцій з боку фанатів, зірка отримує безліч коментарів на свою адресу, пише Politeka.
На сторінці зірки в Instagram Даша також любить показувати себе в природному вигляді без усяких прикрас. Не забуває співачка також показувати особисті кадри,зроблені на відпочинку або ж репостить фото, на яких вона позує з подругами.
В цей раз Астаф'єва з'явилася в обтягуючій сукні з великим розрізом. Вид вийшов дуже яскравим, адже форми зірки були обтягнуті тканиною, чимось нагадує латекс. Нові знімки зірка представила в розділі Сторі Instagram, тому шанувальники не змогли їх прокоментувати.
Як повідомлялося раніше, нещодавно красуня показала новий образ у эфектном червоно-чорному вбранні, який приміряла в поїздці по Ісландії. Але в той же самий час, зірка не соромиться показувати знімки на яких постає без макіяжу, в повсякденному одязі.
Так, Астаф'єва опублікувала у своєму Instagram новий знімок, на якому зображена з ледь помітним макіяжем, створюється таке враження, що його зовсім немає на обличчі співачки.
34-річна артистка позувала у светрі червоного відтінку з глибоким декольте, яке не приховує ідеальних форм співачки. Її образ доповнили золоті прикраси: великі сережки на вухах і кулончик на шиї. Астаф'єва м'яко посміхається і дивиться в екран свого мобільного телефону.
Нагадаємо, Астаф'єва влаштувала гарячу прогулянку в київському метро
Як повідомляла Politeka, Роздягнена Астаф'єва в блискітках показала груди
Також Politeka писала, що Астаф'єва ледь не спокусила чоловіка під час танцю.