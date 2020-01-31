Анна Сєдокова порадувала фанів відвертим відео
Співачка позувала у досить стриманому темному вбранні, але при цьому ефектно і спокусливо звивалася на камеру. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram російської співачки.
Ганна Сєдокова постала перед публікою близько спортивного баскетбольного майданчика в залі, мабуть, перед грою, збиралися шанувальники цього виду спорту, у тому числі і діти. Тим часом, співачка покрутила "п'ятою точкою" на камеру, а також блиснула своїми об'ємними грудьми на камеру, будучи в трохи просвічуючій кофтині.
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Фанатам зірки так сподобалося відео, оформлене під тиху музику і за допомогою фільтра-ефекту в Instagram, що ті написали в комментрариях під постом масу компліментів на адресу артистки:
"Нічо так"
"Вогонь"
"Фігура вогонь"
"Пампушка така"
"Вау"
Нагадаємо, Анна Сєдокова зустрічається з баскетболістом Янісом Тімма, мабуть, у п'ятничний вечір, саме до нього на матч і завітала артистка.
Раніше виконавиця разом зі своїм відносно новим, якщо можна так висловитися, коханим - пара стала афішувати свої стосунки лише кілька місяців тому, привітала користувачів з Новим роком.
Ганна Сєдокова цього разу постала перед публікою в екстремальному міні, толстовці, ботфортах і стильній оправі, і поводила себе на камеру в звичній для неї манері: артистка всіляко кокетувала, тим часом її бойфренд - бактеболист Яніс Тімма - ніжно приобіймав екс-ВІА Гру за талію і "стискував" за животик.
Шанувальники від таких кадрів знаменитості просто в захваті - зірка мережі Сєдокова частенько балує шанувальників подібними порціями "особистих" відео:
"Красива пара"
"Молодці"
"...Рано ще про любов шалену говорити..."
Примітно, що пост прокоментувала і відома українська телеведуча Леся Нікітюк, залишивши під записом три серця-емоджі - мабуть вже дуже їй нове відео з хлопцем Сєдокової припало до душі.
Нагадаємо, Сєдокова заінтригувала новим відео.
Як повідомляла Politeka, Сєдокова показала свої форми в пікантній позі.
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