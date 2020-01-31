Анна Сєдокова порадувала фанів відвертим відео

Співачка позувала у досить стриманому темному вбранні, але при цьому ефектно і спокусливо звивалася на камеру. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram російської співачки.

Ганна Сєдокова постала перед публікою близько спортивного баскетбольного майданчика в залі, мабуть, перед грою, збиралися шанувальники цього виду спорту, у тому числі і діти. Тим часом, співачка покрутила "п'ятою точкою" на камеру, а також блиснула своїми об'ємними грудьми на камеру, будучи в трохи просвічуючій кофтині.

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Фанатам зірки так сподобалося відео, оформлене під тиху музику і за допомогою фільтра-ефекту в Instagram, що ті написали в комментрариях під постом масу компліментів на адресу артистки:

"Нічо так"

"Вогонь"

"Фігура вогонь"

"Пампушка така"

"Вау"

Нагадаємо, Анна Сєдокова зустрічається з баскетболістом Янісом Тімма, мабуть, у п'ятничний вечір, саме до нього на матч і завітала артистка.

Раніше виконавиця разом зі своїм відносно новим, якщо можна так висловитися, коханим - пара стала афішувати свої стосунки лише кілька місяців тому, привітала користувачів з Новим роком. 

Ганна Сєдокова цього разу постала перед публікою в екстремальному міні, толстовці, ботфортах і стильній оправі, і поводила себе на камеру в звичній для неї манері: артистка всіляко кокетувала, тим часом її бойфренд - бактеболист Яніс Тімма - ніжно приобіймав екс-ВІА Гру за талію і "стискував" за животик.

Шанувальники від таких кадрів знаменитості просто в захваті - зірка мережі Сєдокова частенько балує шанувальників подібними порціями "особистих" відео:

"Красива пара"

"Молодці"

"...Рано ще про любов шалену говорити..."

Примітно, що пост прокоментувала і відома українська телеведуча Леся Нікітюк, залишивши під записом три серця-емоджі - мабуть вже дуже їй нове відео з хлопцем Сєдокової припало до душі.

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Мы поздравляем вас с уже точно наступившим Новым Годом ! Желаю вам поддержки и понимания . Чтоб вторая половина не ругалась , что вы постоянно в телефоне 😂 А половине терпения и прощения . Я знаю, что настоящие здоровые отношения это когда в паре два человека развиваются и помогают расти друг другу . Когда умеют промолчать и поддержать . Когда ты ставишь его выше себя и понимаешь, что ты уже очень высоко , так как он держит тебя на руках ! Верьте в любовь, не слушайте дураков не умеющих чувствовать и любите ❤️ С Новым Годом ❤️

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Нагадаємо, Сєдокова заінтригувала новим відео.

Як повідомляла Politeka, Сєдокова показала свої форми в пікантній позі.

Також Politeka писала, що Сєдокова вразила шанувальників «найкращим» образом