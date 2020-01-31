Відомий російський актор Сергій Глушко, більш відомий як Тарзан поділився знімком, де він без одягу

На фото актор позує з червоною трояндою в руках. Одягу на фото не видно, але знімок був зроблений за пояс, решта не видно. Кадр був зроблений з чорно-білим фільтром. На фото можна добре розглянути подкачанное тіло Тарзана. Про це пише Politeka сзг посиланням на сторінку знаменитості.

"8 березня не за горами..... Я готуюся, а ви?", - написав актор під знімком.

Фанати встигли поставити більше двох тисяч лайків під фото, а також залишили кілька коментарів:

"Серьога, вирішив ювілей зустріти на роботі?", "А я вже готова!", "Сергій, звичайно, ви у відмінній формі,цікаво душа у вас така ж, як тіло", "Самець", "Красень", "Сергію, а ми в цей день будемо з любов'ю від усієї душі готувати Вам наші вітання!", "а фотки в одязі будуть? А то я вже зневірилася ))".

Раніше ми повідомляли, що 49-річний російський бодібілдер і танцюрист Сергій Глушко, чоловік співачки Наташі Корольової, збентежив відвертим фото, викликавши бурю емоцій у користувачів мережі.

Глушко поділився пікантною кадром в незвичайному сценічному костюмі в своєму мікроблозі в Instagram, правда, костюмом це назвати важко, бо з одягу на артиста тільки страхітлива маска з рогами (по всій видимості, гірського козла) і приспущені на пружних сідницях штани.

Повідомлялося, що 49-річний бодібілдер і танцюрист Сергій Глушко, відомий як Тарзан, показав, чим полонив свою дружину співачку Наталю Корольову.

Красень поділився новим відео в своєму мікроблозі в Instagram, в якому він постав у несподіваному образі. Тарзан вбрався в костюм індіанця, що складається з клаптика темної тканини на "причинному" місці, високих чобіт, амулета на шиї і головного убору з великих пір'я. А в руках Глушко тримав індіанський бубен, який постійно стукав. Крім того, він видавав співу, ніби проводить обряд, присідав і знову вставав в повний зріст - загалом влаштував своїм фанатам міні-спектакль.

Нагадаємо, Тарзан без штанів і з крилами змусив Королеву пишатися

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