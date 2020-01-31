Виконавиця Анастасія Кумейко, яка раніше входила в групу Nikita, засвітила ідеальне тіло в одному халаті

Про це повідомляє Politeka з посиланням на TikTok зірки.

«Ну привіт!», - коротко говориться в повідомленні.

На опублікованих кадрах видно, як Кумейко в одному халаті елегантно танцює на камеру, демонструючи розкішні форми. Особа зірка вирішила прикрити очками різної форми, які міняла по черзі.

Звернемо увагу, що, незважаючи на грайливий танець, шанувальники Кумейко не коментували витівку зірки, хоча й активно лайкали її.

Як повідомлялося раніше, українська виконавиця Анастасія Кумейко, яка раніше співала в групі Nikita, а нині виступає під сценічним псевдонімом DJ Nana, приголомшила незвичайним вбранням.

Дівчина поділилася кадрами в своєму мікроблозі в Instagram (щоб подивитися відео, проскролльте вниз). Настя з'явилася в білому платті-вишиванку з червоним орнаментом. Волосся у неї укладені з косою і стрічками в українському стилі. Доповнив Образ яскравий макіяж, особливо прекрасні димчасті очі, надають якусь загадковість. По всій видимості, в кадрі відображена примірка і "підгонка" вишиванки. Поруч зі знаменитістю знаходиться молодий чоловік, який поправляє вбрання і доводить все до досконалості.

"Magic process ✨" (з англ. "чарівний процес"), - написала під відео Кумейко.

"Красива ! Нашенская 😃 і руками так зробила...😆 тільки коня не зупиняйте😃😃😃", - пишуть в коментарях художник.

Всього лише за годину ролик встиг зібрати понад 2000 лайків.

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