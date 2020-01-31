Колишня наречена українського співака Віталія Козловського Раміна Есхакзай покрасувалася в ефектному і відвертому вбранні

Красуня-модель постала перед шанувальниками у світлій облягаючій сукні, прикрашеній пір'ям. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки мережі.

Дівчина часто ділиться з підписниками у своєму мікро-блозі відвертими знімками і цього разу вона опуликовала професійний кадр зі студійної зйомки. На фото Раміна у всеозброєнні: яскравий макіяж, стильна украдка і наряд з великим декольте, який, до того ж, ще й був декорований прозорою сіткою.

На фото Раміна піднесла руку до підборіддя, на її пальцях виднівся яскравий манікюр. Наряд моделі так блищав і виділяв фігуру Рамини на темному тлі, що шанувальники поспішили наробити екс-нареченій Козловського чимало компліментів:

"Вау"

"пір'ячко)) супер"

"дуже гарно"

Раніше ми розповідали про те, що під час відпочинку в Єгипті дівчина покалічилася. У мережі вона виклала знімок, на якому зображена в колясці і з гіпсом.

Раміна додала, щоб заздрісники особливо не раділи, що вона лежить на відпочинку з милицею і в гіпсі. У такому вигляді тепер до неї ще більше уваги і її носять на руках. Також вона додала, що не буде ділитися з людьми своїм життям, так як це для неї погано закінчується.

Ми також писали, що екс-учасниця шоу «Холостяк», авторка YouTube-каналу «Ходять чутки» Раміна Есхакзай розповіла про зради колишнього коханого Віталія Козловського. За словами дівчини, співак нібито паралельно крутив роман зі своїм директором Юлією Бакуменко. А стосунки з Раміною співак почав, оскільки пара добре виглядала разом.

Нагадаємо, екс-наречена Козловського ледве втримала принади в тісному вбранні.

Також Politeka писала, що колишня дівчина Козловського розповіла про зради співака.

А ще Politeka писала, що Раміна Есхакзай видала всю правду про екс - коханого.