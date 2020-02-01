Знаменита українська співачка Анна Седокова, продовжує вражати незвичайними знімками та відео, на цей раз спокусивши шанувальників природним виглядом

Зухвалі фото, незвичайні образи, а також сміливі вбрання зірка активно демонструє на своїй сторінці в Instagram. При цьому зірка не соромиться свого тіла і тому не реагує на слова недоброзичливців, пише Рoliteka.net.

Цього разу артистка вирішила вразити новими кадрами в чорно-білій обробці, виблискуючи новою зачіскою – безліччю дрібних кісок, доповнили її стильний наряд. Гарній чорній майкою з кишенькою з кольоровим принтом і новою зачіскою зірка похвалилася в Инстаграме.

До речі, зірка знає, як правильно доглядати за пишними локонами, і ніякі перефарбування і термоукладки не псують зачіску поп-діви. Ще Ганна часто змінює образи, дивуючи фанатів, і постійно використовує для цього перуки. Але і про своїх волоссі не забуває – і ці експерименти ніколи не залишаються непоміченими.

«Доброго ранку ❤️ У мене питання. Як відповідати на грубість, нахабство і хамство?

Які б бридкі вчинки не робили люди, я завжди сповідувала релігію Kill em with kindness ) Бо мене так навчили. Я хороша. Вірніше, мені здається, що я повинна бути гарною і милою.

У мене 44 спасибі на квадратний метр і якщо будь-яка людина поруч зі мною упустить папірець, я перша понесусь його піднімати. Вчора на грі на наші місця сіли випадкові люди. Від них несло алкоголем, вони вели себе агресивно і були фанати протилежної Команди. Я сиділа одна, друзі ще не підійшли.

«Не могли б ви будь ласка пересісти» - попросила я.

«Коли захочемо, тоді і пересядемо» - понеслося мені у відповідь.

«Вибачте, але зараз вже йдуть люди, пересядьте, будь ласка».

Я бачила, як Яніс на паркеті хвилюється, що поруч зі мною чужі люди і не хотіла його хвилювати перед грою. І тут у відповідь мені: «Ти забагато на себе береш, я буду тут сидіти я сказав!!». І агресивний добре випив мужик, почав кричати на мене і проявляти агресію.

Добре, що поруч виявився співробітник клубу і я попросила його про допомогу. Чоловіки пересіли. На кілька рядів вище і знову не на свої місця і всю гру кричали якісь грубості.

А я що робила? Думаю, може вони всі таки гарні ))))) Може, я не права і треба їм принести чаю і тоді вони расколдуются і стануть хорошими. Як ви думаєте, чи стануть???», – розповіла свою історію Ганна.

Нагадаємо, Седокова заінтригувала новим відео.

Як повідомляла Politeka, Сєдокова показала свої форми в пікантній позі.

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