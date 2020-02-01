Знаменита українська співачка Анна Седокова, продовжує вражати незвичайними знімками та відео, на цей раз спокусивши шанувальників природним виглядом
Зухвалі фото, незвичайні образи, а також сміливі вбрання зірка активно демонструє на своїй сторінці в Instagram. При цьому зірка не соромиться свого тіла і тому не реагує на слова недоброзичливців, пише Рoliteka.net.
Цього разу артистка вирішила вразити новими кадрами в чорно-білій обробці, виблискуючи новою зачіскою – безліччю дрібних кісок, доповнили її стильний наряд. Гарній чорній майкою з кишенькою з кольоровим принтом і новою зачіскою зірка похвалилася в Инстаграме.
Знаменита фітнес-модель повністю роздяглася: шанувальники побачили всі заборонені місця
Головне за ніч: НС світового масштабу, нищівний удар долара і скандал зі «слугою народу»
Екс-солістка "Серебро" розставила ноги у крупній сітці: "Просто хороша..."
Мама Наташі Корольової вразила розпусним видом в міні-спідниці: "Яка гидота"
До речі, зірка знає, як правильно доглядати за пишними локонами, і ніякі перефарбування і термоукладки не псують зачіску поп-діви. Ще Ганна часто змінює образи, дивуючи фанатів, і постійно використовує для цього перуки. Але і про своїх волоссі не забуває – і ці експерименти ніколи не залишаються непоміченими.
«Доброго ранку ❤️ У мене питання. Як відповідати на грубість, нахабство і хамство?
Які б бридкі вчинки не робили люди, я завжди сповідувала релігію Kill em with kindness ) Бо мене так навчили. Я хороша. Вірніше, мені здається, що я повинна бути гарною і милою.
У мене 44 спасибі на квадратний метр і якщо будь-яка людина поруч зі мною упустить папірець, я перша понесусь його піднімати. Вчора на грі на наші місця сіли випадкові люди. Від них несло алкоголем, вони вели себе агресивно і були фанати протилежної Команди. Я сиділа одна, друзі ще не підійшли.
«Не могли б ви будь ласка пересісти» - попросила я.
«Коли захочемо, тоді і пересядемо» - понеслося мені у відповідь.
«Вибачте, але зараз вже йдуть люди, пересядьте, будь ласка».
Я бачила, як Яніс на паркеті хвилюється, що поруч зі мною чужі люди і не хотіла його хвилювати перед грою. І тут у відповідь мені: «Ти забагато на себе береш, я буду тут сидіти я сказав!!». І агресивний добре випив мужик, почав кричати на мене і проявляти агресію.
Добре, що поруч виявився співробітник клубу і я попросила його про допомогу. Чоловіки пересіли. На кілька рядів вище і знову не на свої місця і всю гру кричали якісь грубості.
А я що робила? Думаю, може вони всі таки гарні ))))) Може, я не права і треба їм принести чаю і тоді вони расколдуются і стануть хорошими. Як ви думаєте, чи стануть???», – розповіла свою історію Ганна.
Нагадаємо, Седокова заінтригувала новим відео.
Як повідомляла Politeka, Сєдокова показала свої форми в пікантній позі.
Також Politeka писала, що Седокова вразила шанувальників «найкращим» чином