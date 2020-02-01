Актриса Анна Кошмал, відома по ролі Жені в серіалі «Свати», «викинула» в соцмережу нові кадри з відвертій фотосесії

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Кошмал показала, як виглядає в білизна, продемонструвала фігуру з різних ракурсів, а також вразила природною красою поблизу. Дівчина заслуговує уваги шанувальників, адже вона так старалася на фото, позуючи і показуючи себе з кращого боку.

На декількох фото дівчина притулилася до стіни в довгій сукні світлого відтінку і в босоніжках на блуках. Під платтям видно відсутність білизни, яка робить фігуру акторки ще елегантніше.

Всі нові фото були в схожих образах: красуня позувала у білих вбраннях на підборах, на деяких знімках одягала на волосся обруч.

В коментарях шанувальники зірки «Сватів» пишуть, що вона дуже худа, а також їй йдуть до лиця такі вбрання.

«До чого ж гарна😍😍 і такий тонкий людина», «А хто це у нас такий квіточку?», «Ти найкраща на світі актриса», «Нереально красиво», «Дуже мило», «Ганна ти красуня. На будь-яких фото ти дуже красива.», «Ти – мій кумир», «Боже, тримайте мене семеро😍», «Ганнуся,ви наша сімейна улюблениця,як рідна нам стала!!!Подальших успіхів вам,і радувати нас завжди!!!», «Красуня 😍 ти прям як-то змінилася чи що, я навіть не впізнала одразу 👏», – пишуть в мережі.

Нагадаємо, що Анна Кошмал, яка зіграла Женю в серіалі, показала знімок з фотосесії. Глядачі в очікуванні нового сезону популярного ситкому уважно стежать за життям акторів, що зіграли улюблених героїв.

Нагадаємо, що Добронравову викликали швидку і терміново госпіталізували.

Як повідомляла Politeka, Тетяна Васильєва підозрює, що її не включили до складу сьомого сезону «Сватів» за особистих неприязних.

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