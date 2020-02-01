Колишня солістка групи ВІА-Гра Тетяна Котова засвітила розкішне тіло в сукні, яку вирішила задерти до непристойності

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram співачки.

Так, співачка розповідає про місця, в яких зуміла побувати під час своїх подорожей.

«Помітили, як Instagram перетворився в двигун туризму? І я навіть знаю місця, куди пускають для фото тільки за гроші, а більшість готелів і кафе за кордоном орієнтовані виключно на інста-картки, щоб залучити відвідувачів своїм інтер'єром, подачею, басейнами і тд. Я звичайно намагаюся подорожувати без фанатизму і більше насолоджуватися моментом, а не ганятися за знімками в популярних у блогерів локаціях», - зазначила вона.

У той же час Котова розповіла, що у неї «є до чого прагне», оскільки вона побувала не у всіх туристичних визначних пам'ятках. Все це вона супроводжувала знімком в сукню, яка елегантно задерла і показала всім розкішні ноги.

Як повідомлялося раніше, співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи ВІА Гра, показала нове фото, де вона позує у спідниці

На знімку Тетяна показує себе в чорній блузці і білій спідниці. Образ доповнила Котова великими сережками. Волосся співачка вирішила не зав'язувати в хвіст, а розпустила і взялася руками, надаючи їм об'єм. Тетяна в цей раз сиділа на стільчику за столом на майданчику. На тлі можна побачити мощену бруківкою вулицю.

"Ніщо не зробить нас щасливими, поки ми самі цього не захочемо. Ніяка людина не принесе нам щастя, поки ми не вирішимо бути щасливим. Щастя не приходить саме. Воно може виходити тільки від нас", - написала Котова під знімком.

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