Алла Добкіна відпочиває на Мальдівах і ділиться з фоловерами барвистими знімками з відпочинку.

Чергову серію знімків дочка екс-нардепа Михайла Добкіна опублікувала на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. Дівчина вибрала для фото білий купальник з глибокими вирізами з боків і на спині. Алла сіла в пісок біля красивої зелені. На ній також надіта кепка зі знаком Лос-Анджелеса і окуляри.

Фолловери Добкіної похвалили дівчину, зазначивши, що виглядає вона чудово. Фото за короткий час зібрало майже тисячу лайків.

Відзначимо, що в кадр потрапила інтимна деталь. На ребрах дівчини зроблене татуювання у вигляді надпису. Зазвичай на цьому місці роблять татуювання, які не хочуть нікому показувати – лише самим близьким людям. Але через глибокий виріз частину татуювання побачили всі передплатники Алли.

До речі, навесні минулого року в інтерв'ю одному з видань Добкіна розповідала, що у неї 15 татуювань на тілі. Перше вона зробила у 19 років. Найбільше татуювання Добкіної розташоване на руці. Там набитий єврейський оберіг – хамса. Також у неї на руці є зірка Давида. Крім цього, у Алли є секретне тату – ім'я її майбутньої дочки. Його вона не розголошує.

Як зізналася Алла в одному з інтерв'ю, знаменитий батько не відмовляв її робити тату, але пригрозив набити собі татуювання на обличчі, якщо Алла сильно захопиться малюнками на тілі. Мабуть, загроза не подіяла.

Відзначимо, що зараз Алла Добкіна відпочиває на Мальдівах. У соціальних мережах вона викладає відверті знімки, вихваляючись своєю фігурою. Купальники дівчина змінює практично кожен день.

Нагадаємо, що раніше Алла Добкіна вразила шикарною фігурою в одному бікіні: "Тут перестаєш одягатися...".

Politeka повідомляла, що дочка Добкіна пограла розкішними принадами в бікіні: "На Мальдівах гріх це...".

Також Politeka писала, що мокра Алла Добкіна засвітила зайве в тісному купальнику.