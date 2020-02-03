Шанувальники підігрівають чутки про можливі зради в родині Анастасії Заворотнюк і Петра Чернишова

Про це пишуть Дні.

Вже 12 років актриса Анастасія Заворотнюк і фігурист Петро Чернишов живуть у щасливому шлюбі.

Але в соціальних мережах продовжують народжуватися нові чутки про те, що зірковий шлюб нібито на межі розлучення. Фанати стверджують, що Петро Чернишов неодноразово змінював хворий на рак Анастасії Заворотнюк, про що нібито ніколи не приховував.

Більше того, чутки підігріває інформація про те, що на Петра Чернишова "оголосила полювання" його колишня колега по льоду Наомі Ланг.

Фігуриста в своєму Instagram публікує спільні фото з Чернишовим, залишаючи підпис "Сумую..." під знімками.

"Так, заради Бога, нехай тикає в кого хоче. Красень. Не дерти ж кожен день одну і ту ж", "Чоловік любить дружину здорову, а брат сестру багату. На жаль. А цей ще й плейбой..Що з нього візьмеш", " Якщо не одружився на Заворотнюк, хто б його знав з його „всесвітньою популярністю“, сидів тихо в провінції. Де наші чемпіони Росії? У них талантів не менше", - пишуть користувачі в коментарях, звинувачуючи саме фігуриста в зрадах.

Але були і такі коментатори, які стверджували, що зірковий шлюб під загрозою розлучення через зради саме Анастасії Заворотнюк.

"Просто не варто вішати ні на кого німб святості. Настя теж зраджувала всім своїм чоловікам. І не одного чоловіка з сім'ї забрала, і кидала всіх з легкістю, не замислюючись, як вони все це переживають", "Ну, припустимо, Настя теж ніколи вірністю не відрізнялася. А якщо вона стільки часу важко хворіє, то у чоловіка, що зберігає вірність, повинен німб над головою світитися і крила зрости", - писали вони в соцмережах.

Раніше ми розповідали про те, що Анастасію Заворотнюк витягли з того світу. Як виявилося, в п'ятирічному віці Анастасія Заворотнюк опинилася на межі смерті.

Тоді майбутня артистка перенесла операцію на горлі з-за сильного запалення гланд, що ледь не вбило її. З того світу її в буквальному сенсі витягнув досвідчений хірург.

Забобонні будуть стверджувати, що над Анастасією Заворотнюк висить якесь прокляття або ж злий рок. Але хочеться вірити, що "моя прекрасна няня" і в цей раз зуміє перемогти серйозну хворобу і продовжити кар'єру на телебаченні.

Також ми розповідали, що Петра Чернишова засікли в компанії молодої красуні. В мережі опублікували раніше невідомі знімки, на яких можна побачити фігуриста в компанії Наомі Ланг, з якою він виступав на міжнародних змаганнях.

Деякі коментатори і зовсім не дізналися фігуриста, оскільки там Петро Чернишов ще без бороди і з мелированными пасмами.

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