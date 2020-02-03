Деякі знаки Зодіаку опиняться в небезпеці на початку лютого

2020 рік принесе всім представникам зодіакального сузір'я в багато позитивних і кардинальних змін. А лютий і зовсім стане місяцем любові, чуттєвих насолод і вирішення багатьох проблем.

Але астрологи попереджають, що на початку лютого деяким знакам Зодіаку необхідно бути більш обережними і обачними.

Близнюки

Близнюкам краще не звалювати на себе вирішення всіх домашніх проблем, також і на роботі необхідно просити допомоги у своїх колег. Варто розділяти завдання по можливості, якщо цього не зробити представники цього знаку Зодіаку будуть страждати від занепаду сил.

Астрологи радять побільше гуляти на свіжому повітрі, влаштовуючи вилазки на природу. Крім того, краще звести до мінімуму спілкування з агресивними людьми. У фінансовій сфері необхідно почати економити і переглянути своє ставлення до грошей, адже в лютому існує великий ризик втратити все.

Терези

Апатія і бажання все кинути будуть переслідувати представників цього знака Зодіаку. Такий настрій негативно позначиться на оточуючих людях. Астрологи порадили робити все можливе, щоб подолати депресивний стан, не піддаватися похмурим думкам, уникати конфліктів і бути дуже чемними до близьких людей.

Для того, щоб впоратися з труднощами, варто побільше перебувати в компанії однодумців і друзів.

Стрілець

Астрологи попередили, що представники цього знаку Зодіаку будуть знаходитися у великій небезпеці. Стрільців здолають злість, образа і ненависть до всіх оточуючих людей. Астрологи закликали представників цього знака Зодіаку позбутися від цих почуттів як можна швидше. Якщо цього не зробити, то можна зіпсувати особисті стосунки.

Для того, щоб знизити небезпеку лютого, варто порадитися зі старими друзями, а до близьких проявити терпіння і поблажливість.