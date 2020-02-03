Леся Нікітюк продовжує дивувати шанувальників яскравими, а іноді і дуже сміливими фото і відео, які публікує на своїй сторінці в Instagram, а також інтригувати цікавими зауваженнями

Знаменита українська телеведуча, яка активно веде профіль у соціальній мережі Instagram показала серію фото, зроблених під час розваг на відпочинку, пише Politeka.

Нещодавно знаменитість похвалилася довгоочікуваним відпочинком в Абу-Дабі, куди вирушила фактично відразу після сніжної Буковеля.

Після артистка здивувала знімком, заявивши тим самим, що повернулася додому, в Київ з сонячних Еміратів, і поділилася новою пікантною фотографією. І поки Леся радує кадрами з дому, на фан-акаунтах зірки активно згадують її кращі кадри з відпустки. Одним з таких, на думку користувачів, став знімок в золотистому бікіні на пляжі.

Так, на опублікованому Лесею фото з острови Саадіят в Перській затоці, вона поблизу сфотографувалася у пісочного кольору - дуже модного треба сказати кольору - купальнику. На знімку видно всі головні "гідності" зовнішності артистки - підтягнутий живіт, пишні форми і струнке тіло в цілому.

Саме тому шанувальники залишилися в захваті від побаченого: пишуть різне, але, в основному, про неймовірної привабливості Лесі, її життєвому оптимізмі, а також якісному контенті, який та створює в соцмережі.

До цього разом з подругою артистка також із задоволенням продемонструвала смаколики під час прогулянки. При цьому дівчата виглядали дуже задоволеними і щасливими. Зазначимо, телеведуча не упускає можливості і постійно публікує знімки і відео з відпочинку, а користувачі мережі постійно радіють новим знімками, засинаючи телеведучу безліччю компліментів.

До речі, до цього зіркова телеведуча показала, як вирушила в українські Карпати, і підкорювала гірськолижний курорт Буковель. На нових фото, які показала Леся, вона з'явилася в природному вигляді і похвалившись смачною трапезою.

Причому не однієї, а цілої серією. Леся вирішила розповісти про їжу, яка їй так сподобалася на відпочинку.

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