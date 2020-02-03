Слава показала себе перед фанатами в природному вигляді, здивувавши обличчям без макіяжу

Українська співачка, учасниця групи «Неангели» Слава Камінська показала фото, яке сколихнуло її шанувальників

Як відомо, співачка дуже часто радує шанувальників на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram різними постановочними або ж домашніми знімками та відео, інформує Рoliteka.net.

Слава Камінська вирішила відпочити разом з дітьми в теплі краї, щоб відпочити і набратися сил перед робочими буднями. Час відпочинку, підійшло до кінця, тому зовсім нещодавно вона показала не тільки зміну іміджу, але ще й здивувала "нової" зовнішністю на модному вечорі.

По завершенню світського заходу Слава показала, як виглядає дому без макіяжу та прикрас. Варто відзначити, що Камінська не боїться бути собою і часто з'являється в розділі Instagram в природному вигляді.

На жаль, оскільки серія фото і відео була представлена в розділі Сторі, шанувальники не змогли прокоментувати нові кадри.

Зазначимо, раніше ми писали, що після відпочинку зірки з'ясувалося, що діти захворіли, причому більше за всіх постраждав син співачки.

Сама Камінська повідомила про це в Instagram і розповіла, як проходить лікування. Після Слава вирішила показати себе в домашньому вигляді під час поїздки в лікарню.

На показаному кадрі Слава позувала разом з батьком, чим немало здивувала мережу.

Ось що написали користувачі з приводу побаченого:

«Згоден ! Шалено швидко летить час!!! Мені тільки позавчора було 22 !!!», «Неймовірно швидко...», «А скільки батькові років?», «Згадав пісню дитинства. Бабуся рядушком з дідусем стільки років стільки років разом. 😊», «Я думала, що Слава схожа на маму , але я помилялася....на папу ❤️», «❤ Красиві ❤», «Як Лаура схожа на дідуся...😍», «Турботлива дочка батька в Добробут привела!!! Ви молодець!!! 💙».

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