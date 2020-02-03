ЗМІ розкопали старі знімки актриси і дружини британського принца Гаррі Меган Маркл.

Фотографії були опубліковані в Twitter. Друге життя їм дало зарубіжне видання The Sun. На серії фотографій герцогиня позує для об'єктивів зі своїми колегами акторами, їсть в дорогому ресторані і красується на червоній доріжці у відвертій сукні.

Як відомо, до весілля з принцом Гаррі Меган була актрисою середньої ланки, а її життя було наповнене різними заходами, пов'язаними з кіно. Журналісти відзначають, що на знімках Меган виглядає щасливою, явно насолоджуючись світським життям в Канаді.

Зазначимо, що на одному зі знімків Меган Маркл сидить поруч зі своїм колегою по серіалу «Форс-мажори» Ріком Хоффманом. На фото Маркл обіймає актора і дивиться на нього закоханим поглядом. На ще одному фото герцогиня разом з подругою обідає в шикарному ресторані.

Додамо, що Меган Маркл і раніше діставалося за архівні знімки, які не зовсім вписуються в образ члена королівської сім'ї. Як відомо, сьогодні Меган Маркл одна з найбільш фотографованих і обговорюваних жінок в світі, в зв'язку з чим їй весь час доводиться бути на висоті.

Нагадаємо, що після Нового року принц Гаррі і Меган Маркл оголосили про своє бажання відмовитися від королівських обов'язків і стати фінансово незалежними. Через своє рішення пара піддалася жорсткій критиці. Відразу ж нагадали про себе родичі Маркл, які критикують її рішення і розповідають пікантні подробиці з її минулого. Так, зведена сестра герцогині заявила, що Меган змусила принца відмовитися від королівських обов'язків, щоб повернутися в США і спробувати підкорити Голлівуд. Це нібито головна мета Меган.

Крім цього, з'явилася інформація, що Маркл може піти в політику, виступаючи за демократів проти Дональда Трампа, якого вона не раз критикувала.

Нагадаємо, що королева позбавить принца Гаррі і Меган Маркл самого дорогоцінного: "була їхньою улюбленою...".

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