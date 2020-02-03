Відома українська співачка, солістка групи «Неангели» Вікторія Смеюха здивувала шанувальників несподіваною зникненням з усіх соціальних мереж

Перед самим настанням Нового року артистка вирішила не тільки приємно здивувати шанувальників яскравими кадрами, але ще й спантеличити зміною способу, повідомляє Politeka.

Як відомо, не так давно зірки української групи «НеАнгели» вирішили влаштувати цілу серію безперервних подорожей з концертною програмою, тому активно готувалися до майбутніх концертів. А через кілька днів припинила оновлювати контент в соцмережах, залишивши шанувальників у подиві.

І практично через місяць після мовчання в Instagram, співачка заявила про своє повернення. При цьому сама Вікторія розкрила причини своєї тривалої відсутності в соціальних мережах. Також Віка зважилася показати пікантні кадри зі своєї відпустки.

На новому фото Вікторія позує в прозорому довгому сарафані блакитного кольору на тлі блакитного океану. Вбрання відмінно підкреслює струнку фігуру співачки, яка для пікантності кадру підняла руки вгору. При цьому вітер розвіває довге волосся дівчини.

«Саме жіноча енергія зросте в рази...💯! Сьогодні можна і потрібно дуже продуктивно мріяти, планувати свої справи.☑️ Навіть якщо зараз вас охоплює апатія, а сили на нулі, скоро все ЗМІНИТЬСЯ😍!!! Занурюйтеся в свою мрію так, начебто вже тримаєте в руках свою «птаха щастя», - написала вона.

"Разом з появою на моєму телефоні щотижневих звітів про кількість годин, які я проводжу в соціальних мережах, я раптом усвідомила, скільки "реального" часу я заміня "екранним". З одного боку, це частина моєї роботи – бути на виду. З іншого, годинник прокрастинації у стрічці Instagram навряд чи можна назвати ефективним проведенням часу", - заявила Віка кілька днів тому.

Після вона розповіла, що вирішила швидко зібрати валізи і вирушила на райський острів. А коли в черговий раз піймала себе на думці, що замість пальми, розглядає фотографії в стрічці, вирішила провести експеримент – на час відпочинку відмовитися від соціальних мереж.

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