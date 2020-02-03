Скандальна балерина Анастасія Волочкова продовжує всіляко привертати увагу до своєї персони на сторінці в соціальній мережі Instagram

Незважаючи на те, що користувачі мережі активно обговорюють будь хвастощі зірки, її саму це не зупиняє, , пише Politeka.net.

Сама вона кілька днів тому отримала безліч критики з боку користувачів мережі, похвалившись своїм "шикарним" відпусткою.

Анастасія продовжує дивувати своїми зухвалими витівками. В цей раз балерина виставила провокаційні кадри з самого виступу, про який говорила останні тижні.

«Волочкова Кармен. Кармен. Цю зйомку здійснив продюсер нашого спектаклю Еміль.💃 Подивіться уважно. Якщо поставитися з гумором (як я люблю😂), глядачі вистави схожі на глядачів у кінотеатрі.😊🍿🧃 Спасибі, Еміль, за такою завжди неймовірний відео контент і нашу багаторічну дружбу.🙏👍🌺», – написала під постом Анастасія.

Однак, гнів користувачів мережі буквально виплеснувся в кожному коментарі під новим постом.

Причому раніше зірка розповіла про власну підготовку до нового шоу:

"Як я говорила, у балерин особлива специфіка підготовки. У даній вправі розтяжка ускладнює навантаження на прес, але тим самим вправа стає більш ефективним.👍 Спробуйте.Правда, допомагає.👍 Правда, займіться спортом. І у вас не залишиться часу, щоб сваритися і вивергати заздрісну жовч😝 на різних сторінках", – написала артистка під знімком.

Зазначимо, нещодавно Волочкова здивувала знімком з коханим – таємничим незнайомцем, особа якого вперто ховається від оточуючих. То бойфренд балерини надто відомий, то і Настя не хоче наврочити своє довгоочікуване щастя — так чи інакше відомостей про її кавалера мізерно мало.

Тим не менш, незважаючи на скритність, вже стало відомо: Волочкова планує весілля в цьому році. Так, скандальна зірка вже визначилася з датою свята. Анастасія розповіла про весілля, коли святкувала день народження 20 січня.

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