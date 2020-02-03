Ведуча показала "всю" себе у новому купальнику на відпочинку

Леся Нікітюк продовжує дивувати шанувальників яскравими, а іноді і дуже сміливими фото і відео, які публікує на своїй сторінці в Instagram, а також інтригувати цікавими зауваженнями

Знаменита українська телеведуча, яка активно веде профіль у соціальній мережі Instagram показала серію фото, зроблених під час розваг на відпочинку, пише Politeka.

Нещодавно знаменитість похвалилася довгоочікуваним відпочинком в Абу-Дабі, куди вирушила фактично відразу після сніжної Буковеля.

Після артистка здивувала знімком, заявивши тим самим, що повернулася додому, в Київ з сонячних Еміратів, і поділилася новою пікантною фотографією. І хоча зроблена вона під час того самого відпустки, співачка пожартувала, зробивши відмітку на домашньому розташуванні в Хмельницькому.

Так, на самому фото Никитюк позує лежачи на пляжі в червоному купальнику, оголяющем живіт і стегна. Однією рукою телеведуча прикриває очі від сонця. На знімку видно всі головні "гідності" зовнішності артистки - підтягнутий живіт, пишні форми і струнке тіло в цілому.

"А в Хмельницькому погода розкішна. Всім гарної тижня", - підписала фото Никитюк.

Шанувальники зірки в коментарях до посту написали безліч компліментів, але також жартували над зв'язком між опублікованими фото і Хмельницьким.

До цього разом з подругою артистка також із задоволенням продемонструвала смаколики під час прогулянки. При цьому дівчата виглядали дуже задоволеними і щасливими. Зазначимо, телеведуча не упускає можливості і постійно публікує знімки і відео з відпочинку, а користувачі мережі постійно радіють новим знімками, засинаючи телеведучу безліччю компліментів.

До речі, до цього зіркова телеведуча показала, як вирушила в українські Карпати, і підкорювала гірськолижний курорт Буковель. На нових фото, які показала Леся, вона з'явилася в природному вигляді і похвалившись смачною трапезою.

Причому не однієї, а цілої серією. Леся вирішила розповісти про їжу, яка їй так сподобалася на відпочинку.

Нагадаємо, Никитюк без штанів потрясла своїм головним достоїнством на камеру.

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