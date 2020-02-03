Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон разом зі своїм чоловіком принцом Вільямом відвідали BAFTA

73-я церемонія вручення премії Британської кінотелеакадемії BAFTA відбулася 2 лютого у Лондоні. BAFTA по праву вважається генеральною репетицією «Оскара», адже тут вручають нагороди за заслуги в галузі кінематографу на пару тижнів раніше, ніж вручають нагороди американської академії кінематографічних мистецтв.

На церемонію традиційно прибули найвідоміші та найпопулярніші зірки світу. Серед гостей цього року були Скарлетт Йоханссон, Аль Пачіно, Хоакін Фенікс, Рене Зеллвергер, Марго Роббі та інші. Відвідали захід і члени королівської родини – принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон.

Вбрання герцогині здивувало ЗМІ, адже з'ясувалося, що біле плаття із золотою вишивкою від Alexander McQueen вона вже одягала на офіційний прийом у Малайзії у 2012 році. Виходить, що сукня провисіла в гардеробі Кейт близько 8 років. Старе плаття Кейт доповнила новими туфлями, клатчем і прикрасами у формі конюшини.

Зазначимо, що вибір сукні Кейт ніколи не буває випадковим. Ймовірно, таким чином королівська сім'я намагається показати, що не займається бездумною тратою грошей платників податків. Додамо, що прийом зі старою сукнею Міддлтон використовує регулярно.

Так, в 2018 році вона з'явилася на відкритті технологічного центру в сукні-пальто Eponine синього кольору, в якому роком раніше відвідувала дитячий медичний центр в Лондоні. ЗМІ навіть робили збірки нарядів, які Кейт одягає по кілька разів. До речі, одного разу модні оглядачі підрахували, що Міддлтон витрачає на одяг в шість разів менше грошей, ніж дружина принца Гаррі Меган Маркл. Це пов'язано не тільки з її ощадливістю, але і з тим фактом, що Міддлтон часто використовує одяг з мас-маркету.

Нагадаємо, що Кейт Міддлтон підігріла чутки про розлучення з принцом Вільямом: "Прийшла на зустріч без...".

Також Politeka писала, що принц Гаррі розбив серце Кейт Міддлтон: спливла таємниця про герцогиню, "плакала...".

А ще Politeka повідомляла, що Кейт Міддлтон поставила на місце принца Вільяма незвичайним способом: "Неймовірна жінка".