Артистка Студії "Квартал 95" продемонструвала свою відмінну фізичну форму, прийнявши відверту позу

Катерина Нікітіна виступає в "Жіночому кварталі" вже давно, раніше - вона блищала у "Лізі сміху". Артистка наскільки позитивна і, схоже, не обтяжена забобонами, що її в мережі просто обожнюють. Яскраве тому підтвердження - нова публікація зірки в Instagram, пише Politeka.net.

Так на новому опублікованому фото Катерина красується у достатньо скромному вбранні - светрі, сорочці під ним, джинсах і шапці, але її позу "пристойною" назвати складно. Артистка позувала на ковзанці, стоячи на роликових ковзанах.

Актриса поцікавилася у підписників, чи катаються ті, але її, вже ставший фірмовим, шпагат - збентежив фоловерів набагато більше за питання про зимові види відпочинку:

"Крута фотока"

"як ти це робиш?))"

"Здорово, весело"

"Молодець"

Раніше ми писали, що дівчина майстерно стояла на руках, плавно переходячи з одного положення свого тіла в інше - горизонтальний, а потім і вертикальний шпагат, шанувальники були просто в захваті від побаченого.

Зірка мережі потренувалася на славу, а відео оформила під популярний трек Джамали і Alyona Alyona:

«Я допоможу тобі здійснити давню мрію!!!💫 • Дівчатка&Хлопчики! ATTENTION❗ Відкрито запис на Індивідуальні заняття! 💎 …». – підписала артистка своє нове відео, яке виклала в мережі.

Шанувальникам обсипали Катерину компліментами: "позитивна", "молодчинка", "трудяга", тощо пишуть вони.

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